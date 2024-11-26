新华社洛杉矶11月24日电（记者谭晶晶 高山）美国加利福尼亚州公共卫生部门24日表示，近日在该州一家生牛乳制品企业的生牛奶零售样本中检测到禽流感病毒，提醒民众不要食用这批生牛奶制品。

加州公共卫生部门发布公报称，在加州企业Raw Farm生产和包装的一款全脂生牛奶中检测到禽流感病毒。该企业已发布通知召回受影响批次的生牛奶，这批生牛奶限用日期为11月27日。目前尚未收到食用这批生牛奶导致的感染病例报告。加州公共卫生部门提醒消费者勿食用任何受影响的生牛奶，并要求零售商将受影响的生牛奶下架。

据加州公共卫生部门介绍，自10月初以来，加州已报告29例人感染禽流感病毒病例，其中28例与感染禽流感的奶牛有直接接触。美国疾病控制和预防中心最新数据显示，今年以来，全美共报告55例人感染H5型禽流感病毒病例。美国目前尚未发现禽流感人际传播。

美疾控中心表示，H5型禽流感病毒在野生鸟类中广泛传播，并导致家禽和奶牛群感染。H5型禽流感病毒目前对美国公众健康造成的风险较低，但美疾控中心正密切跟踪相关情况，监测与受感染动物密切接触者。

美疾控中心22日确认加州一名儿童感染H5N1型禽流感病毒。这名儿童出现轻微流感症状并接受了流感抗病毒治疗，目前正在康复中。其家庭成员H5型禽流感病毒检测呈阴性。加州公共卫生部门正在调查该儿童可能的感染源。

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