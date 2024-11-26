新华社耶路撒冷11月25日电（记者陈君清 王卓伦）以色列多家媒体25日报道说，以色列同意推进与黎巴嫩真主党的间接停火谈判。

以色列公共广播公司当天报道说，以总理内塔尼亚胡24日晚与国防部长卡茨等人讨论了以色列和真主党停火协议的细节，并同意推进相关协议的谈判。《以色列时报》报道说，停火协议的实施将分几个阶段：第一步，冲突双方停止敌对行动，真主党武装撤至利塔尼河以北地区；第二步，以色列国防军从黎南部撤出；第三步，双方就争议边界地区进行谈判，以确定以黎两国边界。

据以色列《国土报》报道，协议内容包括成立一个由美国主导的国际机制来负责监督真主党的活动，以防止其在利塔尼河以南重新部署或在利塔尼河以北加强势力。此外，以色列还要求美国总统拜登向其提供一份保证信，保证以军在黎巴嫩领土上的行动自由。保证信将成为停火协议的补充附件。

黎巴嫩真主党方面此前表示，达成停火的首要条件是以色列停止对黎巴嫩的“侵略”并承诺尊重黎主权，以色列不应试图在谈判中强加条件。

以色列和真主党在推进停火谈判的同时，双方最近加大了针对对方的军事打击力度。24日，真主党向以色列多地发射超过250枚发射物，造成多人受伤。24日晚，以色列对黎巴嫩首都贝鲁特及其南部郊区发动多轮空袭，造成至少29人死亡、66人受伤。

以色列和巴勒斯坦之间最新一轮冲突去年10月爆发后，黎巴嫩真主党隔着黎以边界与以军交火，以策应在加沙地带与以军作战的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）。今年9月，黎以局势骤然升温，以军10月1日对黎南部发动地面进攻。真主党在地面阻击以军的同时，继续用无人机、导弹和火箭弹打击以色列境内目标。

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