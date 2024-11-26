新华社北京11月25日电 黎巴嫩真主党24日向以色列发射大约250枚火箭弹，报复以军前一天的猛烈空袭。以军24日继续空袭黎巴嫩首都贝鲁特。

在真主党与以色列持续激战时，欧洲联盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利24日到访贝鲁特，以期推动冲突双方达成停火协议。

11月23日，在黎巴嫩贝鲁特，人们在遭空袭的建筑废墟参与搜救。以色列军队23日空袭贝鲁特市中心人口密集区，用钻地弹将一栋8层居民楼夷为平地，致死至少20人。新华社发

真主党大规模袭击

黎巴嫩真主党24日说，真主党武装人员袭击了以色列南部阿什杜德一处海军基地及以色列中部特拉维夫地区的多处军事设施。法新社报道，对阿什杜德海军基地的袭击是真主党迄今打击以色列境内纵深最远的目标之一。

以色列国防军没有就真主党说法予以详细回应，只说以色列多地响起警报。

据以军统计，真主党向以色列多地发射大约250枚火箭弹，其中大部分被以军拦截。以方一些房屋起火、被毁，至少4人被弹片击中受伤。以色列急救组织“红色大卫盾”说，已接收7名伤员。

这是11月17日在黎巴嫩希亚姆拍摄的以军袭击后产生的浓烟。新华社发（塔希尔·阿布·哈姆丹摄）

路透社获得的视频画面显示，在以色列北部城市纳哈里亚，一栋房屋被击中。法新社记者在特拉维夫附近地区拍摄的画面显示，一栋房屋受损，数辆汽车被烧毁。

真主党24日的大规模袭击是回应以军前一天大规模空袭贝鲁特。路透社报道，这次空袭是以军对贝鲁特发起的最猛烈的袭击之一。黎巴嫩卫生部说，以军23日的空袭导致84人死亡。

24日，以军继续空袭黎巴嫩，称打击了真主党在贝鲁特南郊代希耶地区的12个指挥所。

10月14日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在卢森堡参加欧盟外长会新闻发布会。新华社发（欧盟供图）

停火斡旋持续进行

在真主党与以军激烈交火时，欧洲联盟外交与安全政策高级代表博雷利24日到访黎巴嫩，会晤黎总理纳吉布·米卡提、国民议会议长纳比·贝里。

博雷利说，他没有看到以色列政府对达成停火协议表露明确意向，以方似乎要开出新条件。他注意到，以色列拒绝接受法国作为推动停火国际联盟的一员。

他说，“必须”继续同时向以色列和真主党施加压力以达成停火。“我们看到唯一可能的前景是，立即停火并全面落实联合国安理会第1701号决议。”

11月23日，在黎巴嫩贝鲁特，人们在遭空袭的建筑废墟参与搜救。新华社发

美国总统特使阿莫斯·霍克斯坦上周先后访问黎巴嫩和以色列，以期促成黎以停火。霍克斯坦在与黎方代表会谈后称，黎以双方分歧“显著缩小”，有望达成协议。

美国阿克西奥斯新闻网记者巴拉克·拉维德在社交媒体发文说，不愿公开姓名的以色列官员称，霍克斯坦23日告知以色列驻美国大使耶希埃尔·莱特，如果以色列今后数天仍不同意停火，他将停止斡旋。

按照这名以方官员的说法，以方正在向达成停火协议的方向迈进。不过，以色列公共广播公司报道，以色列政府没有就达成停火协议“开绿灯”，仍有问题没有解决。（包雪琳）

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