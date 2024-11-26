新华社北京11月25日电 英国《泰晤士报》24日报道，英国政府计划启动50年来最大规模的地方政府改革，取消数十个郡级以下地方议会，以期节约开支。

据报道，英国政府已在全国划定10个地区进行首批重组改革，有意取消两级制地方行政机构，合并为规模更大的单一制地方议会。相关的政府白皮书预计数周内正式发布。

埃塞克斯、肯特、萨里和赫特福德等郡被纳入改革范围，英国政府承诺给予这些地区更多权力和资金。诺福克和萨福克两郡将取消地方议会，两级行政机构合并为新的单一制地方议会。

2022年2月10日，人们走在英国伦敦威斯敏斯特桥上。新华社记者李颖摄

英格兰地区不少地方行政机构为两级制，郡议会下辖区级地方议会。郡议会现有职权领域包括交通和社保，区级议会职权领域则包括垃圾处理和日常事务规划审批。坎布里亚、北约克和萨默塞特三郡去年起开始组建单一制地方议会。

报道称，英国政府有意取消两级制地方行政机构，主要原因是认为这一结构效率低下。地方议会常扩大现金储备却不出资改善公共服务，时常叫停住房建设、阻碍经济发展。

英国地方政府协会下属的跨党派利益游说组织“郡议会网络”在2020年发表的一项研究中指出，取消两级制地方行政机构有望让英国纳税人5年内节省近30亿英镑（约合273.7亿元人民币）的税金。

据《泰晤士报》报道，英国地区平衡发展、住房和社区部国务大臣吉姆·麦克马洪将牵头上述改革，由首相基尔·斯塔默的两名高级顾问协助。定于明年5月举行的郡议会改选据信不会受这一改革影响。

地区平衡发展、住房和社区部发言人说，英国政府尚未正式批准上述改革，优先方向是下放议会权力，并与地方政府合力创建更有效的行政结构，更多细节将在相关的政府白皮书中披露。（海洋）

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