新华社里约热内卢11月24日电 专访｜用中国歌曲向中国人民致敬，是我的荣幸——访巴西女高音歌唱家玛丽利娅·瓦加斯

新华社记者赵焱 陈威华

巴西女高音歌唱家玛丽利娅·瓦加斯在世界各地进行过无数场演出，但不久前她在巴方为习近平主席访问巴西举行的欢迎仪式上的那场演出，令她格外自豪。“用一首中国歌曲向中国国家主席和中国人民致敬，是我的荣幸！”瓦加斯在接受新华社记者专访时表示。

本月20日，伴随着瓦加斯用中文演唱《我的祖国》的歌声，中巴两国领导人踏着红毯，一路走向巴西总统官邸黎明宫。两国元首随后举行会谈。欢迎仪式上，巴西总统卢拉特地安排巴西艺术家演唱著名中文歌曲《我的祖国》，感谢中方对他去年访华的盛情接待，并以此表达巴西人民对中国人民的深厚情谊。

瓦加斯说，当她得知将在欢迎仪式上进行表演时，感到非常兴奋。瓦加斯曾多次到访中国，也唱过中国歌曲。在演唱《我的祖国》前，她非常认真地进行了准备。“有一名老师来辅导我中文的发音，然后我要熟悉歌词的背景和内容，所有涵义都需要用不同的音色和不同的音乐技巧来表达。”

为瓦加斯伴奏的巴西总统卫队军乐团，不久前刚刚在巴西“中国军事文化周”期间与中国军乐团共同演绎过多支中国乐曲，因此同瓦加斯的配合非常默契，演出很成功。

瓦加斯说：“我第一次去中国是在2004年，当时去了北京和上海，我立刻爱上了中国，我对那里的文化、音乐和所有艺术都非常有认同感。从2004年起，我每年都会去中国。”

2013年，应巴西驻华使馆邀请，瓦加斯参加了在中国举办的“巴西文化月”活动。她在国家大剧院举行了一场音乐会，演唱了《茉莉花》等中国歌曲以及很多巴西歌曲，取得很好的反响。

瓦加斯说：“音乐是一种通用的语言，可以让不同的文化相互沟通。我录过一张名为《高山流水》的唱片，收纳了多首中国歌曲，中国音乐非常吸引我。”

瓦加斯说：“中国和中国人民之所以对我有吸引力，是因为中国的文化、中国人的笑容，还有我们很多的共同点。希望我们两国人民能够不断进行思想、信息和艺术交流，为未来播下种子，让世界对我们所有人来说都更加美好。”

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