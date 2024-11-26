新华社巴库11月25日电 特稿｜挑战与希望并存 巴库气候大会传递气候多边主义积极信号

新华社记者郭爽 钟忠 刘恺

24日凌晨，《联合国气候变化框架公约》（以下简称《公约》）第二十九次缔约方大会（COP29）在延期30多个小时后闭幕。大会就新的气候融资集体量化目标（NCQG）、《巴黎协定》第六条国际碳市场机制等关键议题，达成了名为“巴库气候团结契约”的一揽子平衡成果。

这份来之不易的成果进一步巩固了全球绿色低碳转型大势，再次证明多边主义和公约机制的有效性，向国际社会发出了气候多边进程不可逆转、各方合作应对气候危机的积极信号。

“30年的气候公约治理进程历经考验，虽非一帆风顺，但始终在向前行。人类是命运共同体，面对气候危机，我们唯有团结协作、共同应对。”COP29中国代表团团长、生态环境部副部长赵英民在闭幕大会发言强调。

巩固全球绿色转型，气候多边主义再获成功

联合国秘书长古特雷斯指出，COP29的成果是在“充满不确定性和分裂的地缘政治背景”下取得的。各缔约方在寻找共同点方面展现的努力“证明了以《巴黎协定》为核心的多边主义，可以在最困难的问题上找到解决途径”。

经过两周多的艰苦谈判，近200个缔约方在巴库气候大会上最终就多个关键议题取得共识。特别是大会达成2025年后气候资金目标及相关安排，设立了到2035年发达国家每年至少筹集3000亿美元的资金目标，用于支持发展中国家气候行动。

在资金之外，大会在减排目标、加速能源转型以及长期以来谈判的关键问题——碳市场方面取得了进展。在23日晚举行的闭幕全体大会第一部分会议上，各缔约方打破多年多边谈判僵局，终于就《巴黎协定》第六条下国际碳市场机制达成一致。同时，大会还就减缓气候变化工作计划、全球适应气候变化目标等作出安排。

《公约》秘书处执行秘书西蒙·斯蒂尔说：“现在还不是庆祝胜利的时候，我们需要放眼未来，在通往贝伦（COP30举办地）的道路上加倍努力。即便如此，我们已经表明《巴黎协定》正在发挥作用，但各国政府仍需加快步伐。”

气候正义是焦点，落实行动是前提

在气候危机面前，没有人能独善其身。世界气象组织在大会期间发布报告警示，2024年有可能成为有记录以来最热的一年。报告强调，实现《巴黎协定》的宏伟目标面临巨大挑战。

发展中国家是气候变化的最大受害者，在这一问题上，发达国家负有历史责任、法律义务和道义责任。2009年，发达国家承诺每年为发展中国家筹集1000亿美元，以帮助其适应气候变化并减少温室气体排放。这一承诺即将于2025年到期。也正因如此，本次大会的首要任务正是对全球2025年后气候资金目标，即NCQG作出相应安排。

中国气候变化事务特使刘振民在巴库气候大会期间接受新华社记者采访时指出，气候资金谈判达成共识的关键是发达国家按照《巴黎协定》第九条要求，作出向发展中国家提供资金援助的承诺，并达到相应承诺数额。

在24日凌晨举行的闭幕全体大会第二部分会议上，大会特别达成2025年后气候资金目标及相关安排。然而，多个来自发展中国家的代表团表示对这一资金目标深感失望。

古特雷斯指出，“我原本希望在资金和减排方面取得更有雄心的成果，以应对我们面临的巨大挑战”，本次大会成果“提供了一个可以构建的基础”。他强调，前提是协议必须得到全面按时履行，承诺必须迅速转化为资金。

赵英民在闭幕大会上强调，会议达成的NCQG成果文件中，发达国家的资金承诺远远未能满足发展中国家的需要。发达国家的资金义务，必须进一步明确。

坚守承诺切实行动，中国为全球气候治理注入确定性

“我们感谢中国在全球气候治理多边进程中发挥的积极作用。”柬埔寨环境部国务秘书祝巴里对记者说，众多发展中国家都因中国在气候治理领域的积极贡献而受益。

面对复杂国际局势和不明确的未来挑战，正是中国为全球气候治理注入了确定性。联合国可持续发展解决方案网络负责人杰弗里·萨克斯认为，在应对全球气候变化方面，中国发挥着举足轻重的作用。

本次大会期间，中方全面参与大会各议题谈判磋商，坚定不移地推动大会取得积极成果，积极推动发达国家继续履行承诺，为大会成功举办发挥了建设性引领作用。

中国高度重视应对气候变化，本届大会期间，发布了《早期预警促进气候变化适应中国行动方案》，明确将通过助力提升发展中国家早期预警和适应气候变化能力等务实举措，推动构建更加安全、更具气候韧性的未来。

“2025年是联合国成立80周年，同时也是《巴黎协定》达成10周年。站在新的历史起点上，各方需要不忘初心、砥砺前行，特别是在《巴黎协定》基础上行动不倒退。应对全球气候危机，关键在于坚持‘共同但有区别的责任’原则，坚持多边主义，同舟共济，合作共赢。”赵英民在闭幕全体大会上强调。

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