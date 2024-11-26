甘肃中医药大学附属医院的周强（右二）在巴西接诊（资料照片）。新华社发

新华社兰州11月25日电（记者多蕾）秋去冬来，在地处中国西北的甘肃中医药大学附属医院，针灸推拿科主任医师文新在工作间隙，还会时常和同事聊起万里之外那个美丽、热情的国度，回忆起那些与巴西同行一起工作的日子。

甘肃是中医药文化发祥地之一，也是中国中药材主产区。2019年9月，由甘肃中医药大学附属医院与巴西达明公司联合成立的中国—巴西中医药国际合作基地（现为中国—巴西中医药中心）在巴西最大城市圣保罗成立，甘肃中医药大学附属医院4名医护人员远渡重洋到巴西执业，一场跨越山海的友谊自此开启。

文新和甘肃中医药大学附属医院针灸推拿科主任、中国—巴西中医药中心主任周强，都是首批前往巴西执业的医护人员。

据了解，中国—巴西中医药中心提供针灸、推拿等20余种中医诊疗服务，并为当地医务人员和中医爱好者推出培训项目。几位中医师白天接诊患者，晚上面向巴西当地医师开展中医药诊疗培训。

2020年底，4位医护人员服务期满回国。文新说，现在他还会不时通过网络和当时培训过的巴西医生交流有关中医的一些问题。

今年，甘肃中医药大学附属医院再次派遣3名中医专家前往巴西，进行为期一年的中医诊疗、培训，以及中医药文化推广工作。这是周强第三次来到这里，身在异国他乡的周强接受记者微信采访，问及他此次到巴西的感受时说道：“很亲切，就像回家了一样！”

甘肃中医药大学附属医院派遣赴巴西的中医专家薛有平（左）、周强（中）、徐亚莉在巴西留影（10月24日摄）。新华社发

巴西人民的热情，也令初到那里的甘肃中医药大学附属医院主任医师薛有平印象深刻，“这里的人们很友好，不认识的人也会和你打招呼。作为一名医生，最高兴的是能得到巴西患者的认可，为他们解除病痛。”

薛有平介绍，其实很多慢性疾病都可以通过针灸等中医疗法治疗。一次义诊中，他接诊了一位肩背不适已经2个多月的巴西患者。通过穴位和腹部触诊，薛有平确诊病人为慢性胰腺炎，指导病人控制饮食后痊愈。

甘肃中医药大学附属医院主任医师徐亚莉曾参加第22批援马达加斯加医疗队，她非常希望传播中医文化，让更多人了解针灸、接受针灸。此次，她也成为了赴巴西医疗团队的一员。

“我们刚一抵达，在10月1日上午就展开了为期7天的义诊，接待了巴西中资机构员工、当地华人华侨、巴西中医爱好者等70多人次。”徐亚莉介绍。

近段时间，3名远道而来的中医师异常忙碌。他们为慕名而来的患者进行常见疾病诊疗，为患有鼻炎、咳嗽的患者进行穴位贴敷，为当地中医师教授国内的三伏贴等治疗方法，并开展多次义诊和中医体验活动介绍中国传统文化。

周强说：“中医诊疗简单、方便、有效而且成本低，事实证明这些优势也适用于巴西，当地人已经在我们的诊疗中逐渐体会到了中医的这些优势。”

一根银针连接世界。甘肃中医药大学附属医院已在吉尔吉斯斯坦、巴西、泰国成立了海外中医药中心，与澳大利亚、韩国、瑞典、日本等多个国家开展了形式多样的中医药国际交流合作。

医院党委书记吴冰介绍，该院多年来积极参与国际交流与合作，推动中医药国际化。通过开展临床诊疗、举办学术会议、进行中医药培训和技术研究等，积极与国际同行共同分享中医药的智慧和成果。

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