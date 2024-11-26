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埃及沉船事故仍有16人失踪

2024年11月26日08:37 | 来源：新华网
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新华社开罗11月25日电（记者姚兵 董修竹）埃及红海省政府25日发表声明说，当天在红海海域发生的游船沉没事故中仍有4名埃及人和12名外国人失踪。

声明说，出事游船载有44人，包括13名埃及人和31名来自11个国家的乘客，这些国家包括德国、英国、美国、波兰、比利时、瑞士、芬兰、中国、斯洛伐克、西班牙和爱尔兰。

红海省省长阿姆鲁·汉菲在声明中说，目前共有28人获救，他们身体状况良好，搜救行动和事故原因调查仍在进行。他说，这艘船于3月进行了海事安全检查，并获得有效期为一年的证书。根据船员和游客陈述，初步判断游船是由于巨浪拍打而倾覆。

中国驻埃及大使馆25日通报说，事故发生后，使馆第一时间部署启动领事保护应急响应机制，并通过埃国防部、内政部等渠道多方核实了解具体情况。据初步了解，有2名中国游客已被途经事发海域的其他船只救起。使馆已电话联系2名中国游客，对其表示慰问，2人身体状况尚好。使馆已敦促埃方对其提供救助并妥善安置。

据埃及官方声明，这艘名为“海上故事”的游船24日从阿莱姆港启航，原定29日抵达胡尔加达市。红海省相关部门在25日5时30分许收到求救信号。

(责编：苏缨翔、张悦)

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