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“展现了积极、关键的领导力”（大道之行）

本报记者 陈尚文
2024年11月26日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　“我与习近平主席多次会面，我们的交往与友谊基于一种共识——人类拥有同一个地球，共享同一个未来。”从记者手中接过一份份刊有习近平主席与他会面相关报道的《人民日报》，联合国前秘书长潘基文说，“只有凝聚共识、合作共赢，才能有效应对各类挑战，共同开创人类社会更加美好的未来。”

　　潘基文依然清晰地记得初次与习近平主席见面时的情景。2005年7月，时任浙江省委书记的习近平访问韩国。时任韩国外长的潘基文在外长官邸主持了欢迎晚宴。交谈中，潘基文深刻感受到，习近平是一位真正了解老百姓所思所想的实干家。

　　2007年至2016年担任联合国秘书长期间，潘基文重视并积极支持中国在国际舞台上发挥更大作用。2015年9月，应潘基文邀请，习近平主席赴纽约联合国总部出席联合国成立70周年系列峰会。习近平主席带来的一件礼物以及发表的重要讲话，让潘基文印象尤为深刻。

　　2015年9月27日，习近平主席出席中国向联合国赠送“和平尊”仪式。伴随着密集的快门声，习近平主席和潘基文共同为“和平尊”揭幕。“和平尊”以中国古代青铜器中的“尊”为原型，表达中国对联合国的重视和支持。“那座充满古典气韵的‘和平尊’如今陈列在联合国总部代表休息大厅。”潘基文说，“和平尊”体现了中国和中国人民求和平、谋发展、促合作、图共赢的立场与信念，这也是中国与联合国拥有的共同价值观。

　　2015年9月28日，习近平主席出席第七十届联合国大会一般性辩论并发表题为《携手构建合作共赢新伙伴  同心打造人类命运共同体》的重要讲话。“让铸剑为犁、永不再战的理念深植人心，让发展繁荣、公平正义的理念践行人间！”习近平主席讲话结束，现场掌声经久不息。讲台后方主席台上的潘基文见证了这一刻。“习近平主席为世界提供了构建人类命运共同体这一极为重要的理念，为联合国会员国提供了启发。”潘基文认为，当今世界，各国人民的命运紧密联系在一起，大家应相向而行。

　　“习近平主席是一位具有远见卓识的大国领导人。”潘基文说，“习近平主席胸怀世界、心系天下，对朋友真诚友善、重情讲义。”采访中，他与记者分享了一段温情记忆。

　　潘基文说，他年少时曾学习汉语和中国书法，进入联合国工作后，也曾专门练习过中国书法。“在与习近平主席会面时，我从未提及自己喜欢书法，但习近平主席了解到我喜欢书法，特地送给我一套笔墨纸砚。”潘基文说，“这份礼物太贵重了，我没舍得用，一直悉心珍藏着。”

　　潘基文说，通过练习中国书法，可以让自己变得更加专注，也可以从中感悟中国古人的思想与智慧。“我非常欣赏中华传统文化中‘上善若水’所蕴含的哲学思想，并经常在与各国代表的交流中分享其中的哲理。”潘基文说，“水利万物而不争”是一种在被需要时能倾全力而为的能力，“这也是我从习近平主席的领导力和中国人民的品格中所感受到的”。

　　随着与习近平主席的交流增加和对中国观察的日趋深入，潘基文对中国理念、中国方案的内涵有了更加全面立体的理解。“中国在国际舞台上发挥着越来越重要的作用，习近平主席展现了积极、关键的领导力。”

　　应对气候变化关乎全球可持续发展未来。“面对这一全球性挑战，各国命运与共，只有通力合作才能有效应对。”潘基文说，中国积极参与气候治理多边合作，推动达成气候变化《巴黎协定》就是例证。“《巴黎协定》能正式生效，习近平主席发挥了十分重要的作用。”

　　“2015年11月，习近平主席在法国巴黎与时任美国总统奥巴马深入交换意见，双方同意加强应对气候变化领域合作”“2016年9月，在美丽的西子湖畔，习近平主席和奥巴马先后向我交存中国和美国气候变化《巴黎协定》批准文书”“一个月后，我拿着这两份沉甸甸的批准文书前往欧洲议会发表演讲，欧洲议会通过了欧盟批准气候变化《巴黎协定》的决议”“同年11月4日，《巴黎协定》正式生效”……潘基文说，习近平主席积极推动全球气候治理进程，为应对气候变化发挥了重要建设性作用。“在习近平主席的带领下，中国坚持走低碳可持续发展道路，大力发展可再生能源，中方的魄力和行动力令人感佩。”

　　潘基文表示，发展是各国人民的共同事业，也是他高度关注的议题。“亚洲国家的可持续发展对加快落实联合国2030年可持续发展议程具有积极意义，给世界带来信心和希望。特别是中国不仅发展自己，还是全球可持续发展的重要贡献者。”

　　在潘基文看来，中国一直积极推动与其他国家实现共同发展繁荣。通过共建“一带一路”，中国积极支持发展中国家基础设施建设、绿色发展等；在中非合作论坛框架下，中国与非洲国家共商携手推进现代化、让民众过上好日子；提出构建人类命运共同体重大理念，以及全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，为应对全球性挑战提供新方案。“一系列中国理念、行动的背后，离不开习近平主席的高瞻远瞩。习近平主席始终相信：世界好，中国才会好；中国好，世界会更好。”潘基文说，“习近平主席带领中国持续参与联合国事务、给予发展中国家支持，我对此深表感激。”

　　2018年4月，潘基文当选博鳌亚洲论坛理事长。“博鳌亚洲论坛的影响力不断扩大，已成为讨论亚洲和世界面临的紧迫问题的重要平台。”潘基文认为，“中国给予博鳌亚洲论坛大力支持，特别是习近平主席多次出席博鳌亚洲论坛年会并发表主旨演讲，为共创亚洲和世界更加美好的未来提供中国方案。”在潘基文看来，中国的坚定支持已成为博鳌亚洲论坛不断发展的坚实力量，为凝聚亚洲共识、促进各方合作发挥重要作用。“我们必须团结起来，携手合作，为了共同的和平与繁荣不断努力。”

　　《 人民日报 》（ 2024年11月26日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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