新华社苏州11月25日电 中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰25日在苏州会见新加坡国务资政李显龙，并共同出席中新苏州工业园区高质量发展座谈会。

会见时，何立峰表示，去年习近平主席和阁下共同将中新关系提升为全方位高质量的前瞻性伙伴关系，为新时期两国关系和各领域合作发展擘画了蓝图。双方要紧紧围绕中新关系新定位，抓住发展新契机，充分利用好苏州工业园区等合作平台，推动既有合作提质升级，共同把两国领导人的重要共识落到实处。

李显龙表示，在两国高层引领下，新中关系不断深化，发展势头强劲。新方愿与中方一道，密切各层级交往，加强各领域合作，推动重大合作项目取得新发展，进一步巩固提升新中关系。

同日，何立峰和李显龙共同出席中新苏州工业园区高质量发展座谈会。双方全面总结苏州工业园区30年建设成果，规划下阶段发展合作方向和重点。双方一致同意，站在新的历史起点上，要更好发挥苏州工业园区中新合作先行者和排头兵作用，不断深化体制机制改革，继续扩大国际合作，努力打造开放创新的世界一流高科技园区。

何立峰和李显龙共同见证签署推动苏州工业园区高质量发展合作愿景、开展数字贸易合作等文件，还共同参观了苏州工业园区30周年成果展，种植中新友谊树。

《 人民日报 》（ 2024年11月26日 03 版）

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