本报记者 王骁波 人民网记者 吴思萱

“这是我第四次访问中国，也是我作为古巴全国人民政权代表大会主席的第二次访华。每次访问这个兄弟般的国家我都倍感荣幸，我都能够感受到两国和两国人民间的真挚情谊，也看到中国多年来取得的巨大成就。中国的发展令人钦佩。”率团访华的古巴全国人民政权代表大会主席拉索近日在北京接受记者专访时表示。

此次访华期间，拉索参观了中国共产党历史展览馆。“这让我更加深入了解到，中国共产党在推动中国历史前进中发挥着无可替代的领导作用。”拉索表示，中国共产党坚持以人民为中心的发展思想，在全面深化改革的过程中凝聚了全社会的合力。中国的改革实践与取得的成功证明了中国特色社会主义道路的强大生命力，并为那些捍卫国家主权与独立的国家树立了典范。

拉索在参观北京前门附近的社区时，向社区负责人和普通民众了解社区改造等方面的治理经验；在访问山东省时，他发现古中两国开展地方经贸合作的巨大潜力。“我为兄弟般的中国人民取得巨大成就感到骄傲，为中国在消除绝对贫困、推动乡村全面振兴、努力实现民族复兴伟业等方面取得的重要成果由衷感到高兴。”拉索告诉记者，在中国的所见所闻让他坚信，深化古中农业、工业、基础设施、生物技术、通信技术、能源等领域合作，必将推动两国友好关系进一步向前发展，并进一步增进两国人民福祉。

拉索表示，古巴和中国在建设具有各自特色的社会主义道路上面临着相似的挑战，中国的发展经验和兄弟般的支持对古巴十分重要。“一直以来，中国都会在古巴需要时伸出援助之手。我们感谢中方始终坚定支持古方反对制裁封锁和外来干涉的正义斗争，及向古方提供的帮助和支持。”拉索说。

中古两党关系是两国关系的重要基石。长期以来，中国共产党和古巴共产党一直保持密切交往。今年10月，中古两党第六届理论研讨会在古巴首都哈瓦那举办，拉索对研讨会取得的成果表示赞赏。“我们珍视这一平台，它能促进双方加强交流，分享彼此在各自国家发展进程中获得的启示，总结和吸取在社会主义现代化建设中积累的经验和教训。”

“中国在立法领域有着强大的制度优势，为维护人民利益提供了坚实的制度保障。中国在反腐败和法治建设等方面取得的成就得到国际社会广泛认可。”拉索说，古中两国立法机构始终保持顺畅沟通，通过不同方式加强政治对话和经验交流。

拉索此访期间，中古双方签署了中国全国人大与古巴全国人大合作协议。“这将有助于进一步加强我们两国立法机构的联系。”拉索表示，古方愿继续同中方在法治建设等方面加强交流互鉴，为增进两国友谊发挥立法机构的积极作用。

中国和古巴是好朋友、好同志、好兄弟。明年中古两国将迎来建交65周年。拉索表示，古巴以成为西半球第一个与新中国建立外交关系的国家而感到自豪。60多年来，古中关系历久弥坚，已成为发展中国家团结合作的典范。古巴坚定奉行一个中国原则，坚定支持中方提出的共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议等重要倡议，并希望进一步加强同中国的双边交流与合作。

“当前，我们正处于一个新的历史时期。古巴愿同中方一道致力于落实好两国元首重要共识，持续深化新时代古中特殊友好关系，共同推动古中命运共同体建设，让古中两国人民的深厚友谊代代相传。”拉索说。

《 人民日报 》（ 2024年11月26日 03 版）

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