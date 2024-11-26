图为拉利伯塔德新码头项目全景。

于英彬摄

本报墨西哥城11月25日电 （记者谢佳宁）圣萨尔瓦多消息：由中国港湾工程有限责任公司援建的萨尔瓦多拉利伯塔德新码头项目20日投入运营。

20日下午，萨旅游部长莫雷纳·巴尔德斯、外交部副部长阿德里安娜·米拉和中国驻萨尔瓦多大使张艳辉等在拉利伯塔德省出席新码头启动仪式。

巴尔德斯在致辞中感谢中方帮助并表示，新码头不仅将成为萨民众和国际游客新的旅游目的地，还为当地民众带来工作机会，助力他们实现梦想。

米拉致辞说，感谢中方援建这一重要工程，新码头建设秉承可持续发展理念。未来，萨中合作将进一步推动萨基础设施现代化，提升人民生活质量，带来发展新机遇。

拉利伯塔德距离萨首都圣萨尔瓦多约30公里，是该国最重要的旅游区之一。据介绍，拉利伯塔德新码头是中方首个援萨成套项目，于2021年6月正式开工，除新建引桥和码头平台等码头工程，还包括商业区、公共卫生区和景观观赏区等综合楼建设。

《 人民日报 》（ 2024年11月26日 03 版）

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