2023年11月10日，全国电动冲浪板联赛（金华站）暨全国动力冲浪板“奔跑吧·少年”U系列赛现场。

吴潮宏摄（影像中国）

山东迈宝赫健身器材有限公司动感单车装配线。

王志伟摄

外国客商参观团在浙江酷尔智能科技有限公司考察。

张金科摄

外国客商参观体验山东大胡子运动器材有限公司的高端智能跑步机。

张瑞康摄

安徽光明体育用品有限公司生产车间内，工作人员在向外国客户介绍羽毛球扎线工序。

蔡 云摄

安徽光明体育用品有限公司生产车间内，工人正在做插球工序的检查工作。

代书桂摄

浙江慈溪水上户外运动用品持续开拓海外市场，安徽无为重视品牌建设让羽毛球产品“飞”向全球，山东宁津商用健身器材频频亮相国际展会……近年来，体育用品“出海”打开了中国县域经济发展新窗口。今年上半年，中国体育用品及设备出口同比增长16.7%，高出同期出口整体增速9.8个百分点。

本报记者深入浙江、安徽、山东等地县市，探访多家代表性企业，了解中国体育产品出口节节攀升、丰富国际市场供给背后的故事。

浙江慈溪水上运动用品——

自主创新打开国际市场

本报记者 窦瀚洋

位于浙江宁波慈溪的浙江酷尔智能科技有限公司厂区内，高约13米的全自动吹塑皮划艇生产线忙碌运转。6米高的船形模具夹住一条红色塑料带，充气后的塑料带充分贴合模具，在“嗞嗞”声中，气体缓缓释放，仅用时6分钟，一条兼具海钓和休闲功能的皮划艇就下线了。

拿到新产品，浙江酷尔智能科技有限公司董事长李德红就要踏上前往法国巴黎的旅程，与公司收购的欧洲品牌“GALAXY”运营团队一起安排市场推广。“这次去还是很有信心的！”李德红颇有底气地说，“以往海钓用皮划艇多采用滚塑工艺，现在通过原料、工艺和模具创新，采用吹塑工艺让每条皮划艇生产时间从1小时缩短至6分钟。”

近两年，酷尔新增模具300多副，新品开发超百项，新增流水线7条，实现产能翻番，每天可生产皮划艇600多条。今年前8个月，酷尔皮划艇的销售量已与去年全年销售总量持平。

酷尔皮划艇的顺利出海，是慈溪体育用品产业成功的缩影。慈溪目前已形成以皮划艇、冲浪板等为代表的特色水上运动用品产业，共有800多家企业进入全国体育产业名录库，其中体育制造业规上企业35家。据海关统计，今年前三季度，慈溪体育用品及设备出口12.7亿元，同比增长15.8%。

“海钓、划船等水上户外运动十分受欧美国家消费者喜爱，市场潜力巨大，满足当地消费者需求是我们打开国际市场的关键。”李德红介绍，经过与外国客户的一次次交流沟通，研发团队对产品进行了大刀阔斧的升级。小到工具箱、活饵箱、防水箱等装备，大到传动装置、转向手柄等部件，皮划艇产品的功能配置充分贴合欧洲消费者偏好，国际市场反馈越来越好。

与酷尔合作10余年，“GALAXY”品牌运营负责人史蒂夫见证了来自“浙江制造”的品质与魅力。他坦言，该品牌与许多国家企业都有过合作，但总会出现品质不稳定、不能按时交货等情况，与中国企业的合作令他十分放心，中国制造的科技含量和创新亮点更是让人刮目相看。

除了皮划艇，冲浪板也是慈溪水上运动用品产业的一大亮点。慈溪明月湖上，水上运动爱好者正踩着冲浪板“疾驰”。他们使用的是慈溪本地企业浙芯（宁波）科技有限公司生产的电动冲浪板，续航时长可达到40分钟以上。2020年，该公司研发出以锂电池为动能的电动冲浪板并开始批量生产。更高的安全性能、更环保的动力装置、更强大的防水性能，成为产品打开海内外市场的核心优势。

如今，水上户外运动在国内也悄然兴起，像酷尔、浙芯这样的企业迎来了更广阔的市场前景。浙芯（宁波）科技有限公司总经理胡立君说，“国内消费者对户外水上运动产品的爆发性增长需求为我们带来更多机遇，下一步我们将继续深挖自主品牌的创新驱动力，打造国内国际‘双循环’发展战略。”

安徽无为羽毛球产品——

品牌建设带动产品出海

本报记者 李俊杰

国庆假期，位于安徽无为的安徽光明体育用品有限公司生产车间依旧忙碌。插球组装、注胶连接、扎线固定、测试保养……100余名员工开足马力加班加点赶订单。

“这批订单是泰国和马来西亚的。”指着眼前已经成型的羽毛球产品，安徽光明体育用品有限公司行政经理阮传海告诉记者，企业羽毛球的年产量可达3600万只，其中一半以上用于出口，销往日本、韩国、泰国、马来西亚等70多个国家，年出口额约1.5亿元。

“无为的羽毛球产品飞行稳定又耐打，在我们当地很受消费者欢迎。”泰国经销商查纳坦说，他从2019年开始代理销售公司生产的羽毛球，每年在当地市场销量可达150万只。

安徽无为是“中国羽毛球产业基地”，有“国际羽毛看中国，中国羽毛看安徽，安徽羽毛看无为”之说。无为水系丰富、养殖业发达，盛产鹅鸭，经过几十年的积累，逐渐形成了以羽毛羽绒等原料贸易为基础的羽毛球生产、羽绒制品加工等产业链。

以园聚链，以链聚群。无为现有羽毛球相关产业链上企业100多家，其中规模以上企业近30家，逐步从小作坊向大企业转变，产业集聚、产值规模不断增强，羽毛球产品远销欧美、非洲、东南亚等近百个国家。

随着产能的提升和国内国际市场不断拓展，更多羽毛球企业开始在打造本土品牌上下功夫。早年间，安徽蓝翔体育用品有限公司主要是为“威克多”和“尤尼克斯”等国外知名品牌做代工。凭借年产800万只羽毛球的生产能力，该公司创始人金信长注册了自主羽毛球品牌“凯唯乐”。

安徽光明体育用品有限公司同样创立了自己的品牌——“翎美”。凭借精细的工艺、优良的质量，“翎美”品牌出海步伐持续加速，在近20个国家和地区拥有代理销售网络，其中在泰国、印度及中东地区，“翎美”鹅毛球市场份额占比超过50%。“翎美”鹅毛球还被世界羽联评定为“国际比赛用球”，成为国内外众多顶级大赛指定比赛用球。

据介绍，为推动羽毛羽绒产业国际化发展，无为鼓励企业通过参加境外展会、拜访对接客户等方式，加快拓展《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）其他成员国和共建“一带一路”国家市场，争取更多外贸订单，助力无为羽毛球产品进一步走向更为广阔的国际市场。

山东宁津商用健身器材——

全产业链造就竞争优势

本报记者 李 蕊

山东德州宁津经济开发区的大胡子运动器材有限公司车间里，生产线正有序运转。数百台工业焊接机器人挥舞臂膀、钳如手指，一块块零件被焊接而成，再经过层层工序，最终成为传送带上一台台崭新的跑步机。日前，一批价值100万美元的跑步机从这里出发，经天津港驶向德国汉堡。

“刚送走一拨客户，见谅。”大胡子运动器材有限公司副总裁郑志毅刚刚接待了来自巴西、德国等国的客户，微笑着向记者介绍，公司生产的商用健身器材远销132个国家和地区，“目前国外市场前景广阔，公司订单已经排到年底。预计今年外销占比将达70%，全年出口额将超过7亿元人民币，较去年同期增长约20%。”

宁津县域面积不足900平方公里，却是全国最大的商用健身器材生产基地，占据国内商用健身器材70%以上份额，产品远销全球170多个国家和地区。2023年，全县健身器材主营业务收入超过120亿元。“宁津在健身器材生产方面实力很强，产品质量好，技术先进。”德国经销商大卫·冯汉斯说，他从2014年就开始与宁津企业合作，“我们之间的合作一直都非常愉快！”

“聚链成群，降本增效，全产业链放大了产业优势。”山东天展健身器材有限公司总经理赵子立说。目前，宁津县健身器材注册企业达2509家，零部件本地化率超过95%，一台健身器材从设计研发到生产加工再到包装销售，不出县城就可以完成。“所有配件半小时内就能配齐，大大降低了企业成本。”赵子立说。

山东迈宝赫健身器材有限公司展厅内，前来购置健身器材的外国客商坐上一台力量训练器，指尖在屏上轻滑，力量训练器开始自动调节负重。“许多健身器材都有着聪明的‘大脑’，能根据使用者信息定制一套个性化锻炼方案，所有数据都可以实时上传至手机。”公司总经理刘新利说，这几年，企业依托智能技术推出不少“网红产品”，在海外市场备受青睐。

“全产业链条让宁津的健身器材价廉物美，品质媲美国际一线品牌。”宁津县健身器材产业办公室副主任解付平说，当地企业不断增加研发投入，产品智能化、人性化和个性化水平不断提高，凭借科技创新、数智赋能助力“弯道超车”。

据了解，宁津县已连续15年组织企业参加德国科隆健身健美及康体设施展览会。“此外，我们通过‘家门口’办展持续织密宁津健身器材产业‘流量网’，2024CHINAFIT山东（宁津）健身大会就汇聚了国内外客商2400余家。”解付平介绍，今年以来，宁津累计组织健身器材企业集中“出海”参展3次、国内参展7次。借会展机遇，全县收获意向订单50亿元，新增客户占比达30%，“持续延链补链强链，未来，宁津健身器材产业必将更‘强健’，走向更广阔的世界舞台。”

《 人民日报 》（ 2024年11月26日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)