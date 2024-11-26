本报记者 刘 赫

2024年欧元金融周“中国日”活动日前在德国法兰克福举行，来自中德两国政治、经贸、金融等领域的220余名代表出席活动。与会代表认为，中德经贸投资合作空间广阔，期待双方充分挖掘机遇、加强互利合作，共同为世界经济注入更多稳定性和正能量。

“今年7月，我曾到访北京、上海等地，这些地方的发展速度和创新活力给我留下深刻印象。”德国央行德意志联邦银行副行长扎比娜·毛德雷尔在致辞中表示，举办“中国日”活动具有重要意义。德中经贸合作历史悠久，两国经济利益高度互融。“在全球形势不断变化的背景下，德中两国应深化交流互鉴，共同开拓可持续发展的未来。”

截至今年7月底，中德双向投资存量达649亿美元，占中欧双向投资总额的1/4。中德产业链供应链深度互嵌，两国市场相互高度依存。中国驻法兰克福总领事黄昳扬表示，中德两国都是以实业立国，都支持自由贸易和经济全球化，都高度重视绿色低碳发展和社会民生保障。“这些共同点不仅是中德经贸合作成功的关键所在，更是双方志同道合的体现，不会也不应随着外部环境的变化而变化。”

谈到未来，与会者认为中国仍将是全球经济增长的重要引擎和全球创新研发高地，中德作为全球第二、三大经济体，更应共促发展、共创未来，续写相互成就的合作故事。作为全球工业气体领先企业之一，德国梅塞尔集团进入中国市场已近30年。公司监事会主席斯蒂芬·梅塞尔十分欣赏中国文化及中国人民的智慧和勤劳，并表示“中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，我们对此充满信心”。

德国巴登—符滕堡州银行亚太区负责人延斯·鲁伯特认为，中国的市场规模和发展潜力非常有吸引力，“中国是我们的朋友和伙伴。德企主张自由贸易和公平竞争，反对‘脱钩断链’。”他建议，“在科技创新、数字化和人工智能等领域，德企应与中国同行加强交流、相互学习。”

欧元金融周是欧洲金融银行业规模最大的信息交流平台之一。随着中国金融市场的不断开放，越来越多欧洲企业、金融机构关注中国资本市场。上海市委常委、副市长华源向欧方人士介绍，当前，上海市正着力畅通金融血脉，促进经济金融良性循环，大力推动“五个中心”联动发展。期待上海继续扩大与欧盟方面的互利合作，希望欧洲金融机构在上海深化金融高水平对外开放中发挥更大作用。

中国银行副行长张小东表示，中国银行多年来深耕德国市场，积极助力中德、中欧经贸金融互通，为大众、奔驰、保时捷等跨国企业搭建跨境资金池，为安联、林德、采埃孚等德企发行多只欧元债券。期待与各界合作伙伴携手为中德经贸金融合作和社会发展贡献力量。

“拆毁一座桥，远不如搭建一座促进交流的桥梁更具意义。”欧元金融集团总裁安德烈亚斯·朔尔茨表示，非常欢迎来自中国的金融经贸合作，法兰克福与上海同为国际金融中心，双方可以共建金融城市“朋友圈”。他呼吁，德中以更加开放和建设性的态度展望未来，为合作共赢创造更多可能。

（本报德国法兰克福电）

《 人民日报 》（ 2024年11月26日 14 版）

(责编：卫嘉、白宇)