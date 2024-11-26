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中国贸易展览会为中斐企业搭建合作平台

2024年11月26日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社苏瓦11月25日电  （记者郭鑫惠）2024（斐济）中国贸易展览会21日至24日在斐济首都苏瓦市举行，为中斐企业搭建合作交流平台。

　　本次展览会在苏瓦沃达丰体育馆举行，布展面积约1600平方米。30多家中国企业展示了基础设施建设、汽车、新能源、通用机械、电子通信、电力设备、渔业养殖等领域的新产品、技术和服务。展会吸引了不少斐济及周边国家的企业。

　　来自上海的一家光伏企业展位前人头攒动，一些小型光伏产品直接卖断了货。斐济人工智能网络公司首席执行官瓦西姆·艾哈迈德对记者说，展会为斐中两国企业提供了面对面交流机会，中国产品品质高、售后好，公司已与一家参展商签约，购入一批无线电通信设备。

　　中国驻斐济大使周剑在开幕式致辞中说，本次展览会是迄今为止中国在斐济举办的规模最大、种类最全、质量最高的展览会，为斐济企业和人民了解中国先进技术和产品提供了重要窗口。

　　本次展览会由中国国际贸易促进委员会和斐济政府相关部门联合主办。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月26日 14 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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