本报记者 尚凯元

参观者在华为展台咨询了解智慧交互大屏等产品。

本报记者 尚凯元摄

近日，第二十八届巴黎教育装备展在法国巴黎凡尔赛门展览中心举行。本届展会以“重新连接：构建可及、安全和公平的教育数字化”为主题，吸引了约300家参展商、近1.5万名教育领域的专业观众参加。展会期间，参展企业与政府教育部门、行业协会从多个维度展示教育数字化最新成果，并探讨未来数字技术在教育领域的应用和发展趋势。

在法国“艾迪诺”公司展台，一款学习管理系统吸引了不少观众。该系统主要为教育、培训机构和企业提供基于开源平台的服务，并嵌入人工智能技术。目前，该企业已与法国多所高校合作开发了线上教学平台。展台负责人吉拉利·瓦胡迪向记者演示了其应用：输入“中文初学者课程设计”，系统便自动生成一套教学课件，涵盖课程简介、常用会话、生词解释以及小测试等模块。“在人工智能辅助生成的基础上，教师需要对内容进行优化、核实，并最终确定教学方案。”瓦胡迪强调，人工智能无法取代教师角色，但可以帮助教师做一些辅助性工作，让他们能够将更多精力专注于核心任务和创造性教学上。

法国参展企业“智绿洲”为学员提供了沉浸式、互动式的学习体验服务。用户戴上虚拟现实头盔，就能进入仿真的虚拟环境，开展实操训练。展台工作人员向记者介绍，目前这些服务多用于职业教育培训，尤其是能源行业工作环境复杂、操作风险高，使用虚拟现实技术进行培训的优势更加明显。

展会上，中国企业带来了多款创新产品。华为展示了适用于校园数字化转型的全套解决方案，包括智慧交互大屏、专为智慧校园设计的专网设备以及高效的数据存储设备。联想带来了最新款人工智能笔记本电脑。该产品配备内置神经处理单元，可在无网络环境下本地运行人工智能模型，并结合笔记本自身应用功能，提升工作学习效率。

近年来，在人工智能与机器学习、虚拟现实与增强现实、大数据分析、物联网等新兴技术推动下，教育数字化进程加快。“教育数字化已充分展现其诸多优势，例如能够实现个性化学习，提升学习的趣味性，鼓励资源的共享与整合，助力教学效果评估的有效开展等。”展会总监吉斯兰·德·尚宾表示。

本届展会期间，业内人士还探讨了新兴技术给教育行业带来的进步与挑战。尚宾表示：“通过重新连接研究人员、企业、社区利益相关者和从业者，我们可以分享新兴技术带来的便利，并为专业人士提供有针对性的解决方案。”法国一家数字教育平台的教学与产品负责人朱丽叶·多贝瓦认为，面对教育数字化转型的挑战，一方面需要加大资金投入，另一方面需对教师进行培训，帮助他们适应数字化教学的新模式。

（本报巴黎11月25日电）

《 人民日报 》（ 2024年11月26日 14 版）

(责编：卫嘉、白宇)