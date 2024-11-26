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朔尔茨当选德国社民党总理候选人

2024年11月26日00:30 | 来源：新华网
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新华社柏林11月25日电（记者邰思聪 李超）德国社民党25日宣布，现任德国总理朔尔茨当选社民党总理候选人，竞选连任下届政府总理。

在社民党25日召开的新闻发布会上，社民党领导人萨斯基娅·埃斯肯表示，朔尔茨“被一致提名为社民党总理候选人”，在当今德国、欧洲和世界所处的特殊形势下，朔尔茨是“正确人选”。

最近以来，朔尔茨领导的社民党、自由民主党、绿党组成的执政联盟内部在财税政策等问题上出现严重分歧。11月6日，朔尔茨解除自民党主席克里斯蒂安·林德纳的财政部长职务，当天自民党宣布退出政府，三党执政联盟破裂。

朔尔茨定于12月16日在联邦议院发起对总理的信任投票，由于执政两党社民党与绿党合计议席不满半数，如无意外无法通过信任投票，则按照德国《基本法》，联邦议院将解散，并在60天内举行新一届选举，一般情况下由胜出的第一大党推举的人选出任新一届政府总理。投票预期在明年2月23日举行。

据当地媒体报道，至此，德国首次出现4名总理候选人参选的情况。除朔尔茨外，另外3名总理候选人分别为基督教民主联盟主席默茨、来自绿党的现任副总理哈贝克和德国选择党主席魏德尔。

(责编：卫嘉、白宇)

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