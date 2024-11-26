新华社开罗11月25日电（记者姚兵 董修竹）埃及官员25日表示，埃及红海海域沉船事故已找到28名幸存者。新华社记者从中国驻埃及大使馆处获悉，有2名中国游客已获救。

埃及红海省政府25日发表声明说，一艘载有45人的游船当天在阿莱姆港附近红海海域沉没。红海省省长阿姆鲁·汉菲对记者表示，目前已找到28名幸存者，并已用飞机将他们送往医院接受治疗。

中国驻埃及大使馆25日通报说，事故发生后，使馆第一时间部署启动领事保护应急响应机制，并通过埃国防部、内政部等渠道多方核实了解具体情况。据初步了解，有2名中国游客已被途经事发海域其他船只救起。使馆已电话联系2名中国游客，对其表示慰问，2人身体状况尚好。使馆已敦促埃方对其提供救助并妥善安置。

据埃及官方声明，这艘名为“海上故事”的游船24日从阿莱姆港启航，载有31名游客和14名船员，原定29日抵达红海沿岸城市胡尔加达。红海省相关部门在25日凌晨5时30分许收到求救信号。

据悉，埃及武装部队正全力配合搜寻失踪人员，护卫舰和飞机也继续在相关海域开展搜救。

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