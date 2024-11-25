新华社马来西亚哥打基纳巴卢11月25日电（记者毛鹏飞 程一恒）马来西亚沙巴州工业发展与企业部长冯晋哲近日接受新华社记者采访时表示，马来西亚沙巴州资源丰富、发展需求迫切，期待与中国建立更密切的经贸联系，借鉴中国发展经验，推动自身经济发展。

沙巴州是马来西亚第二大州，以优美的自然风光闻名于世。“很多中国朋友对沙巴州并不陌生，仙本那、哥打基纳巴卢、基纳巴卢山等都是知名旅游目的地。”冯晋哲说，目前沙巴州与中国之间每周都有航班往返，期待未来双方建立起更密切的经贸、文化和民间往来。

冯晋哲说，沙巴州各类资源富集，生物多样性丰富，许多热带植物还有待开发利用。“目前沙巴州与中国的贸易往来主要集中在原材料方面，农业现代化、食品加工业等领域发展空间巨大。”

“中国的发展经验值得沙巴州学习借鉴。”冯晋哲说，除了旅游业，他希望在政府、企业层面与中方开展更多交流，推动当地传统产业升级，帮助沙巴州企业跟上中国发展脚步，实现互惠互利共赢。

冯晋哲说，今年是马中建交50周年，沙巴州近期举办了商业峰会，在招商引资的同时推介沙巴州企业，开拓中国市场。“我们希望与中国共赢未来。”

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