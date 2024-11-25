新华社记者单玮怡

欧中汽车产业合作对产业发展很重要，贸易保护主义不会创造增长，只会阻碍增长，梅赛德斯-奔驰集团股份公司董事会主席康林松近日在德国斯图加特接受新华社采访时说。

“我相信，欧中产业增进合作有助于搭建沟通的桥梁，特别是在当下，在这个贸易保护主义趋势再次抬头的时代。”康林松说。

据康林松介绍，在中国和欧洲，梅赛德斯-奔驰与中国汽车制造商、供应商和科技企业均有广泛合作，并延伸到更广泛的领域。中国对于梅赛德斯-奔驰而言有着多重含义，是最广阔的单一销售市场、关键的创新研发中心、最大的乘用车制造基地和产业创新的合作伙伴。康林松直言：“梅赛德斯-奔驰集团在中国的成功将助力我们在全球取得更大成功。”

正是基于这样的考量，梅赛德斯-奔驰集团将今年12月举办的年度内部战略周定在中国举办。“希望集团的决策者亲临现场了解中国市场动向，感受中国速度与竞争态势。”

康林松表示，中国的发展速度令他惊叹，而“中国速度”也一再提醒他要加速跟上技术飞速发展的脚步。“在中国，所有事情都发展得非常快。我们要和别人一样快才不会落后，所以‘中国速度’也是一种激励和鞭策自己前进的动力。”

梅赛德斯-奔驰在中国的研发网络是德国总部以外覆盖领域最全面的研发团队，已成为集团全球创新的前沿阵地和未来趋势的风向标。在研发战略方面，康林松期待继续扩大在中国的研发能力，招募更多高新技术人才，并且与领先的高新技术企业进行合作。

“从全球范围来看，中国消费者对技术拥有更开放的态度，愿意拥抱新技术。这不仅是梅赛德斯-奔驰的业务焦点，也是我们加强在中国研发的原因。”他说。

梅赛德斯-奔驰今年10月启用在德国西南部库彭海姆市的动力电池回收工厂，推动动力电池材料回收和有效再利用。康林松说，碳中和的愿景不仅在于电动汽车的产品端，更在于汽车产业的整个价值链。他期待继续与中国汽车电池合作伙伴携手发展，分享彼此经验，共同推动中国和全球汽车产业可持续转型。

康林松说，作为一家全球化运营130多年的跨国企业，梅赛德斯-奔驰业务的积极发展依赖开放的市场。他认为，应努力通过谈判解决贸易争端，保持市场开放，为企业创造公平竞争的环境。“贸易保护主义并不是正确做法，只会阻碍技术和经济的发展，扼杀创新，不会创造双赢局面。”

谈到中欧之间围绕电动汽车关税的谈判，康林松说：“我们应该坐下来与中国伙伴沟通，讨论公平竞争的环境，并确保能够通过谈判达成一致的解决方案，确保所有市场参与者都能够获得公平的准入条件，而不是建立更多的壁垒和阻碍，‘简单地提高关税’不是正确的做法。”

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