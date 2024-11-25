人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

联合国治理塑料污染第五轮谈判在韩国釜山开始

2024年11月25日15:09 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网首尔11月25日电 （记者莽九晨）联合国治理塑料污染第五轮谈判25日在韩国釜山正式开始。来自178个成员国的1400余名谈判代表，以及来自政府间组织、联合国机构、非政府组织以及媒体的2300余名代表参会。中国由生态环境部牵头，外交部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部等部门及有关研究机构和行业协会共同参与的代表团参加会议。

塑料污染是国际社会面临的重大环境挑战，也是历届联合国环境大会重点关注的议题。2022年3月，第五届联合国环境大会达成第5/14号决议，决定成立政府间谈判委员会（INC），努力通过5次会议在2024年底前制定一项关于塑料污染，包括海洋塑料污染在内的具有法律约束力的国际文书（简称塑料文书）。INC前四次会议分别在乌拉圭、法国、肯尼亚和加拿大举行，成员国围绕如何有效应对塑料污染充分表达了观点和意见。此次谈判是授权期限内完成塑料文书谈判的最后一次会议，受到成员国和国际社会各界的广泛高度关注，各方对在釜山完成谈判抱有较高期待。

中国历来高度重视塑料污染防控，通过系统性政策措施建立起塑料污染全链条治理体系，取得了显著成效。在做好国内工作的基础上，中国积极、建设性参与INC进程，与各方开展沟通和交流，推进成员国弥合分歧，努力为达成务实可行的塑料文书作出积极贡献。

(责编：徐祥丽、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部