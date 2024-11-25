人民网首尔11月25日电 （记者莽九晨）联合国治理塑料污染第五轮谈判25日在韩国釜山正式开始。来自178个成员国的1400余名谈判代表，以及来自政府间组织、联合国机构、非政府组织以及媒体的2300余名代表参会。中国由生态环境部牵头，外交部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部等部门及有关研究机构和行业协会共同参与的代表团参加会议。

塑料污染是国际社会面临的重大环境挑战，也是历届联合国环境大会重点关注的议题。2022年3月，第五届联合国环境大会达成第5/14号决议，决定成立政府间谈判委员会（INC），努力通过5次会议在2024年底前制定一项关于塑料污染，包括海洋塑料污染在内的具有法律约束力的国际文书（简称塑料文书）。INC前四次会议分别在乌拉圭、法国、肯尼亚和加拿大举行，成员国围绕如何有效应对塑料污染充分表达了观点和意见。此次谈判是授权期限内完成塑料文书谈判的最后一次会议，受到成员国和国际社会各界的广泛高度关注，各方对在釜山完成谈判抱有较高期待。

中国历来高度重视塑料污染防控，通过系统性政策措施建立起塑料污染全链条治理体系，取得了显著成效。在做好国内工作的基础上，中国积极、建设性参与INC进程，与各方开展沟通和交流，推进成员国弥合分歧，努力为达成务实可行的塑料文书作出积极贡献。

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