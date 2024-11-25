当地时间11月23日，正在巴西里约热内卢访问的江西和统会代表团与里约和统会举行座谈会。人民网记者 陈一鸣摄

人民网里约热内卢11月23日电 （记者陈一鸣）当地时间11月23日，正在巴西里约热内卢访问的江西中国和平统一促进会（以下简称“江西和统会”）副会长刘伟旗一行，与巴西里约中国和平统一促进会（以下简称“里约和统会”）举行座谈会。里约和统会会长林非凡出席并致辞。

刘伟旗在座谈会上表示，近年来，江西和统会始终高举爱国主义伟大旗帜，广泛凝聚海内外反“独”促统力量，全方位推动赣港澳台交流合作，全面实施“乡亲桑梓行 浓浓赣港情”乡亲回乡三年行动计划，全力创建赣港澳台青少年交流基地、“饮水思源”香港青少年国民教育基地等交流平台，广泛凝聚共识，深化国情教育，助力江西对外开放合作。

林非凡表示，里约和统会始终秉承办会宗旨，积极展现海外华侨华人反对“台独”，维护祖（籍）国统一的赤子之情。坚持团结侨胞，服务侨胞，努力传承中华文化，积极促进中巴人文和经贸交流。里约和统会将坚持高举反“独”促统旗帜，主动向巴西社会各界宣传中国和平统一的意义，团结一切可以团结的力量，共同为中国的和平统一奋斗。

里约和统会永久名誉会长詹慧华在发言中表示，广大旅巴华侨华人积极融入主流社会，促进当地经济社会发展，同时始终发扬爱国爱乡精神，努力为祖（籍）国建设和发展作出贡献。

里约和统会监事长魏贵朋出席座谈会。座谈会由里约和统会执行会长段志远主持。

图为参加座谈会的全体人员合影。巴西里约中国和平统一促进会供图

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