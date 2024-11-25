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中国援圭亚那医疗队深入紫金矿业矿区义诊

2024年11月25日14:16 | 来源：新华网
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新华网加拉加斯11月25日电（记者田睿）圭亚那消息：第20期中国援圭亚那医疗队24日前往位于圭亚那库尤尼-马扎鲁尼区的紫金矿业奥罗拉金矿进行义诊，为中圭员工提供免费的健康咨询和医疗服务。

紫金矿业奥罗拉金矿位于亚马孙雨林深处，矿区的本地员工和中方员工就医非常不便，严重缺医少药。此次义诊涵盖了普内科、普外科、眼科、妇科、骨科、中医针灸科、疼痛科等多个科室，提供常规医学检查、健康咨询以及疾病预防教育等服务项目，并可现场检测血压与血糖。

中医针灸不仅深受中方员工的青睐，还吸引了大批圭亚那当地员工前来体验。针灸科季伟鹏主任在义诊现场为偏头痛患者施针，为肩背痛患者拔罐，为胃肠功能不佳者开展耳穴治疗，其精湛医术与悉心诊疗收获了一致赞誉。

整个义诊活动筹备周全，过程有条不紊，上百名矿区中外员工获得了来自中国医疗队的优质服务。紫金矿业在当地一名负责人表示，圭亚那各区域医疗资源分布严重失衡，加之金矿地处偏远、交通不便，致使当地民众难以获取优质医疗资源。中国医疗队的巡回义诊行动，在相当程度上缓解了圭亚那偏远地区民众求医问药的迫切需求，对改善当地医疗状况有着积极的意义。

(责编：苏缨翔、张悦)

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