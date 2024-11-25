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巨额财政赤字导致美国联邦政府债务创新高

2024年11月25日13:33 | 来源：新华网
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新华社华盛顿11月24日电（记者许缘）美国财政部24日发布的最新数据显示，美国联邦政府债务总额达到36.035万亿美元，创历史新高。

巨额财政赤字是导致美国联邦政府债务总额攀升的主要原因。2024财年（2023年10月1日至2024年9月30日），美国联邦政府支出6.75万亿美元，收入仅4.92万亿美元，财政赤字达到1.83万亿美元。2025财年开始至今，联邦政府支出已达5840亿美元，但收入仅为3270亿美元。

近年来，美国联邦政府债务规模快速扩张。2023年9月，联邦政府债务突破33万亿美元大关。今年1月初至7月底，联邦政府债务从34万亿美元增至35万亿美元。此后短短三个多月里，联邦政府债务再增加1万亿美元。

美国国会预算办公室预计，2027年公众持有的美国联邦政府债务占国内生产总值（GDP）的比重或升至106%以上，打破1946年创下的纪录。

美国联邦预算问责委员会主席马娅·麦吉尼亚斯在一份声明中表示，联邦政府债务不断上升带来严重的国内经济和地缘政治风险，拖累美国经济发展，导致通胀上升和利率攀升，进一步挤压联邦预算空间。鉴于公共债务占GDP比重或在未来两年达到历史最高水平，联邦政府债务前景不容乐观。

(责编：苏缨翔、张悦)

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