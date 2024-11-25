人民网记者 马 菲

巴西离中国有多远？中国与巴西的直线距离约为18000公里。

巴西离中国有多近？经过约30个小时的飞行，我到达巴西，去寻找物理距离之外的答案。

在里约植物园，一棵中国茶树的树下放着一块纪念牌，上面分别用葡萄牙语和中文写着：“1812年，首批抵达巴西的中国人在此栽下茶树，此为中国—巴西友谊的见证。”园长塞尔吉奥·贝瑟曼说，200多年前，首批中国茶农带着茶树苗和树种远渡重洋来到巴西，播撒下友谊的种子，拉近了两国人民的距离。“巴中人民之间的友谊源远流长，双方关系呈现出前所未有的勃勃生机。”

当地时间11月16日上午，由中国企业支持的里约植物园“茶缘·中巴友谊园”项目举行开园仪式。该项目包括修复加固园内历史建筑以及在此策划开展茶文化展活动。中巴人民之间的友谊在传承中焕发新机。

在巴西南部南里奥格兰德州的小镇上，一家葡萄酒庄园的试验田种植着各种葡萄品种，其中一个挂牌写着“中国”一词。“我们尝试种植培育从中国引进的葡萄品种，期待将来可以用来自中国的品种酿造出醇香的葡萄酒产品。”酒庄的出口经理卢西奥·莫塔介绍说，在中国合作伙伴的推介宣传下，酒庄的产品被越来越多的中国消费者了解并喜爱。“通过参加进博会、广交会、消博会等展会，我们的产品不断贴近中国市场，和中国消费者的距离越来越近。”

在里约科帕卡巴纳要塞，科帕卡巴纳要塞乐团鼓手碧雅翠丝说，乐团今年到长城上演奏了巴西歌曲，又在巴西的海滩上演奏中国歌曲，音乐拉近了这两个遥远国度的距离。巴西马累明日之潮交响乐团今年也到中国参加了演出，乐团指挥菲利佩·科谢姆表示，和中国艺术家们的同台演出是中巴文化交流和中巴友谊的最生动体现。

一棵播种友谊的茶树、一杯传递情感的美酒、一首沟通心灵的乐曲……在巴西采访期间，一个个动人的故事生动讲述着相距遥远的两个发展中大国是如何在历史上结缘，又是如何通过务实合作和人文交流，不断拉近彼此间的距离，实现跨越时空的心灵共鸣。

合抱之木，生于毫末。建交50年来，中巴合作“上到太空，下到大豆”，双方务实合作不断深入，不断加强发展战略对接，推动各领域合作提升至新的水平。加快经济发展、改善人民福祉的共同目标让两国关系拾级而上，双方共同在实现现代化道路上奋力前行。

巴西外交部长毛罗·维埃拉表示，巴中人民都对彼此充满热情和好奇。巴西社会学家弗雷雷曾将巴西称为“热带中国”，中国人民对巴西同样抱有友好情感。天然的亲近感和对美好事物的共同追求不断拉近着中巴两国的距离，让两国在对方人民心中更加真实、立体、鲜活。

巴西离中国有多近？我的心里已有了答案。

中国与巴西，远在天涯，却又近在咫尺。在漫长的岁月中，浩瀚的太平洋从未阻隔中巴两国的友好交流和两国人民的友好情谊。随着中巴关系进入新的“黄金50年”，合作共赢、命运与共的中巴两国将更加紧密地团结在一起，延续这段跨越山海的深厚情谊，携手驶向属于两国人民更加美好的未来。

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