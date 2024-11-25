新华社巴格达11月25日电 中东战地手记｜畸形的新生儿 不敢言的费卢杰

新华社记者段敏夫

2004年11月，美军对伊拉克城市费卢杰发动大规模军事行动，“炮弹如雨点般倾泻，城市化为瓦砾”。为加快战斗进程，美军在费卢杰战役中大量使用贫铀弹，导致当地战后出生缺陷和癌症病例高发，一度引发国际社会高度关注。

20年后，记者重访费卢杰。虽然美方的压力无处不在，试图让辐射残留话题淡出公众视野，但在费卢杰的土地上，真相无法永远掩盖。

初入费卢杰，街道两旁布满弹孔的墙体仍标记着当年战争的惨烈。当地媒体人哈桑（化名）是此行的向导。

“费卢杰真正的创伤，是沉默的。”哈桑说。

费卢杰总医院的儿科诊室内，有不少怀抱婴孩的父母排队就诊，却无人愿意接受采访。院方无法提供任何有关新生儿出生缺陷的统计数据。院方负责人告诉记者，除非持有“有关部门”颁发的特别证件，否则无法提供任何信息。

——“该向谁申请特别证件？”

——“对不起，我也不知道。”医院负责人耸耸肩，摊手说道。

哈桑告诉记者，这些年有人持续向医患双方施压，试图让费卢杰辐射残留问题逐渐淡出国际舆论视野。

“我们都知道是美国在背后施压，企图掩盖事实真相，逃避战争罪责。”哈桑坦言，外界的压力也是他愿意协助采访却不能公开真实姓名的原因。

离开费卢杰总医院，记者决定拜访当地儿科专家萨米拉·阿尼。

12年前，阿尼通过媒体曝光费卢杰新生儿出生缺陷问题。镜头前的她曾目光坚定地告诉媒体，自2005年以来，自己用数百张照片记录了费卢杰新生儿腭裂、四肢短小、脊柱畸形、独眼等不同缺陷症状。

在2011年发表的一份研究报告中，阿尼和研究团队在费卢杰采集的25名出生缺陷婴儿父母的头发样本中发现了过量的铀元素，验证外界关于美军当年使用含铀武器导致费卢杰出现放射性污染，进而引发长期健康问题的猜测。

如今，阿尼的眼神中更多是无奈与忧伤。记者多次沟通，换来阿尼的一句话：“对不起，我无法透露。如果我说了，我就无法再行医。”

在另一家医院，医生哈米德（化名）表示，“2005年起，安巴尔省尤其是费卢杰市的各家医院开始陆续出现出生缺陷病例，先天畸形、多指多趾、颅脑损伤等病例数异常上升。”

面对记者，哈米德用一只黑色口罩遮挡了大部分面容。

尽管距离美国入侵伊拉克已经过去21年，但伊拉克如今依然驻有美军。当地民众向记者透露，费卢杰战役之后的几年，甚至有美军闯入出生缺陷患儿家中，要挟患儿父母交出所有检查报告，否则就将他们关押起来。

“从医学角度看，费卢杰已经不再适合人类生活。”亲身经历过费卢杰战役的退休医生泽海巴直言，贫铀弹爆炸后残留的放射性物质将长久侵蚀当地民众的健康与生命。

“对我们来说，孩子降生是一场‘赌博’。”一名费卢杰居民告诉记者，“迎接新生儿本应是人生之喜，如今却可能是坠入痛苦深渊的开始。”

(责编：苏缨翔、张悦)