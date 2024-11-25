人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中东战地手记丨畸形的新生儿 不敢言的费卢杰

2024年11月25日13:20 | 来源：新华网
小字号

新华社巴格达11月25日电 中东战地手记｜畸形的新生儿 不敢言的费卢杰

新华社记者段敏夫

2004年11月，美军对伊拉克城市费卢杰发动大规模军事行动，“炮弹如雨点般倾泻，城市化为瓦砾”。为加快战斗进程，美军在费卢杰战役中大量使用贫铀弹，导致当地战后出生缺陷和癌症病例高发，一度引发国际社会高度关注。

20年后，记者重访费卢杰。虽然美方的压力无处不在，试图让辐射残留话题淡出公众视野，但在费卢杰的土地上，真相无法永远掩盖。

初入费卢杰，街道两旁布满弹孔的墙体仍标记着当年战争的惨烈。当地媒体人哈桑（化名）是此行的向导。

“费卢杰真正的创伤，是沉默的。”哈桑说。

费卢杰总医院的儿科诊室内，有不少怀抱婴孩的父母排队就诊，却无人愿意接受采访。院方无法提供任何有关新生儿出生缺陷的统计数据。院方负责人告诉记者，除非持有“有关部门”颁发的特别证件，否则无法提供任何信息。

——“该向谁申请特别证件？”

——“对不起，我也不知道。”医院负责人耸耸肩，摊手说道。

哈桑告诉记者，这些年有人持续向医患双方施压，试图让费卢杰辐射残留问题逐渐淡出国际舆论视野。

“我们都知道是美国在背后施压，企图掩盖事实真相，逃避战争罪责。”哈桑坦言，外界的压力也是他愿意协助采访却不能公开真实姓名的原因。

离开费卢杰总医院，记者决定拜访当地儿科专家萨米拉·阿尼。

12年前，阿尼通过媒体曝光费卢杰新生儿出生缺陷问题。镜头前的她曾目光坚定地告诉媒体，自2005年以来，自己用数百张照片记录了费卢杰新生儿腭裂、四肢短小、脊柱畸形、独眼等不同缺陷症状。

在2011年发表的一份研究报告中，阿尼和研究团队在费卢杰采集的25名出生缺陷婴儿父母的头发样本中发现了过量的铀元素，验证外界关于美军当年使用含铀武器导致费卢杰出现放射性污染，进而引发长期健康问题的猜测。

如今，阿尼的眼神中更多是无奈与忧伤。记者多次沟通，换来阿尼的一句话：“对不起，我无法透露。如果我说了，我就无法再行医。”

在另一家医院，医生哈米德（化名）表示，“2005年起，安巴尔省尤其是费卢杰市的各家医院开始陆续出现出生缺陷病例，先天畸形、多指多趾、颅脑损伤等病例数异常上升。”

面对记者，哈米德用一只黑色口罩遮挡了大部分面容。

尽管距离美国入侵伊拉克已经过去21年，但伊拉克如今依然驻有美军。当地民众向记者透露，费卢杰战役之后的几年，甚至有美军闯入出生缺陷患儿家中，要挟患儿父母交出所有检查报告，否则就将他们关押起来。

“从医学角度看，费卢杰已经不再适合人类生活。”亲身经历过费卢杰战役的退休医生泽海巴直言，贫铀弹爆炸后残留的放射性物质将长久侵蚀当地民众的健康与生命。

“对我们来说，孩子降生是一场‘赌博’。”一名费卢杰居民告诉记者，“迎接新生儿本应是人生之喜，如今却可能是坠入痛苦深渊的开始。”

(责编：苏缨翔、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部