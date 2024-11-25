新华社北京11月25日电 日本一项最新民意调查结果显示，日本首相石破茂领导的内阁支持率降至31%，濒临“危险水域”；其内阁不支持率升至50%，超过支持率。

日本《每日新闻》和社会调查研究中心23日至24日就内阁支持率在全国范围进行电话调查，收到1919份有效回答。结果显示，石破内阁支持率为31%，较10月3日实施的上次调查下降15个百分点；不支持率为50%，较上次调查增加13个百分点。

11月11日，日本首相石破茂在日本东京首相官邸出席记者会。新华社发（Pool图片，太田洁摄）

被问及不支持石破内阁的理由，47%的受访者表示“无法期待首相的领导能力”，占比最高。

在日本政坛，内阁支持率低于30%会被舆论视为进入“危险水域”；如果进一步跌破20%，就被视为陷入“下台水域”。

按《每日新闻》说法，石破茂出任日本首相不足两个月，内阁不支持率就已超过支持率，这种情况近年来较为少见。忽略调查方式差异，仅从数值来看，上次出现该情况的是2008年9月组建的麻生太郎内阁。

11月11日，在位于日本东京的日本国会众议院会议现场，石破茂接受祝贺。新华社记者张笑宇摄

石破茂9月27日当选自民党新任总裁，10月1日当选首相，10月9日宣布解散众议院、提前大选，创下战后首相当选后解散众议院的最快纪录。在10月27日举行的众议院选举中，自民党自2012年重新上台后首次失去在众议院的单独过半数席位，甚至与执政伙伴公明党加在一起也未能超过半数。

在本月11日国会众议院首相指名选举中，石破茂虽涉险过关保住首相之位，但新一届内阁是少数派执政，面临在野党诸多牵制。（张旌）

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