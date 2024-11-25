人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

民调显示石破内阁支持率降至31%　濒临“危险水域”

2024年11月25日13:19 | 来源：新华网
小字号

新华社北京11月25日电 日本一项最新民意调查结果显示，日本首相石破茂领导的内阁支持率降至31%，濒临“危险水域”；其内阁不支持率升至50%，超过支持率。

日本《每日新闻》和社会调查研究中心23日至24日就内阁支持率在全国范围进行电话调查，收到1919份有效回答。结果显示，石破内阁支持率为31%，较10月3日实施的上次调查下降15个百分点；不支持率为50%，较上次调查增加13个百分点。

11月11日，日本首相石破茂在日本东京首相官邸出席记者会。新华社发（Pool图片，太田洁摄）

被问及不支持石破内阁的理由，47%的受访者表示“无法期待首相的领导能力”，占比最高。

在日本政坛，内阁支持率低于30%会被舆论视为进入“危险水域”；如果进一步跌破20%，就被视为陷入“下台水域”。

按《每日新闻》说法，石破茂出任日本首相不足两个月，内阁不支持率就已超过支持率，这种情况近年来较为少见。忽略调查方式差异，仅从数值来看，上次出现该情况的是2008年9月组建的麻生太郎内阁。

11月11日，在位于日本东京的日本国会众议院会议现场，石破茂接受祝贺。新华社记者张笑宇摄

石破茂9月27日当选自民党新任总裁，10月1日当选首相，10月9日宣布解散众议院、提前大选，创下战后首相当选后解散众议院的最快纪录。在10月27日举行的众议院选举中，自民党自2012年重新上台后首次失去在众议院的单独过半数席位，甚至与执政伙伴公明党加在一起也未能超过半数。

在本月11日国会众议院首相指名选举中，石破茂虽涉险过关保住首相之位，但新一届内阁是少数派执政，面临在野党诸多牵制。（张旌）

(责编：苏缨翔、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部