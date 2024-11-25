新华社蒙得维的亚11月24日电（记者王钟毅）据乌拉圭选举法院24日晚公布的初步计票结果，主要反对党联盟广泛阵线候选人亚曼杜·奥尔西在当天举行的乌拉圭总统选举第二轮投票中获胜。

初步计票结果显示，在统计91.95%的选票后，奥尔西获得约108.9万张选票，执政党民族党（白党）候选人阿尔瓦罗·德尔加多获得约101.5万张选票。奥尔西当晚在位于首都蒙得维的亚的竞选总部宣布胜选，并在胜选演说中呼吁所有乌拉圭人民共同建设一个更加包容、进步和繁荣的国家。

德尔加多24日晚发表讲话承认败选，并祝贺奥尔西当选。乌拉圭总统拉卡列当晚通过社交媒体表示，已致电祝贺奥尔西，并表示将做好交接工作。

奥尔西今年57岁，曾是一名历史教师，2005年从政，担任卡内洛内斯省政府秘书长，2015年当选该省省长，并于2020年连任，今年3月初辞去省长职务竞选总统。

根据乌拉圭宪法，总统候选人在第一轮选举中获得半数以上选票可直接当选，否则由得票领先的两名候选人进行第二轮角逐。届时，候选人只要获得简单多数票即可当选。当选总统将于2025年3月1日正式就职，任期5年。

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