新华社北京11月24日电 题：站在历史正确的一边——习近平主席出席二十国集团领导人第十九次峰会并对巴西进行国事访问纪实

人民日报记者杜尚泽、胡泽曦 新华社记者韩梁、陈威华

当地时间11月21日清晨，当习近平主席乘坐的专机迎着朝霞，自巴西首都巴西利亚腾空而起，2024年时间最长、路途最远的一次大国外交行动，写入了历史。

凡是过往，皆为序章。

这是“中拉时间”新的开始。习近平主席对秘鲁、巴西进行国事访问，同拉美国家领导人密集互动，中拉关系驶向了更广阔海域。

这是中国同世界关系历史性变迁的又一个新坐标。亚太经合组织（APEC）第三十一次领导人非正式会议、二十国集团（G20）领导人第十九次峰会，两个全球瞩目的多边舞台上，习近平主席发表的重要讲话，描绘了公正世界新愿景，也讲述了中国的立场与行动。

14日至16日，秘鲁利马；17日至21日，巴西里约热内卢、巴西利亚。

这些时光、这些城市，留驻在中国外交的印记里。而中国，“站在历史正确的一边”的抉择与作为，也引领着世界的前行。世界在新的外交故事中，倾听中国、读懂中国：

那里有“以人类前途为怀、以人民福祉为念”的大国情怀；

那里有“为推进世界共同繁荣、开创人类更加美好未来汇聚更大合力”的大国担当。

中国故事的世界回响

当地时间18日上午 里约热内卢峰会第一阶段会议

攸关世界格局走向也映射世界格局变迁的G20峰会，再一次来到拉美。

里约热内卢，汇聚了代表着全球2/3人口、全球国内生产总值的85%和全球贸易额的80%的世界重要经济体领导人，汇聚了万千聚光灯。

峰会会址位于一座融汇了历史与文明的现代艺术博物馆。一早，人们纷至沓来，有G20成员领导人，有国际和地区组织负责人，还有些来自主办方邀请的嘉宾国。

习近平主席几乎是压轴出场。红旗车驶过瓜纳巴拉湾的滨海大道，驶过挥舞中巴两国国旗的欢迎人群。抵达会场时，主持峰会的卢拉总统热情上前迎接，相识已久的两位领导人亲切拥抱。

背景板上，峰会主题格外醒目：“构建公正的世界和可持续的星球”。

公正、可持续，在变乱交织的时代，在百年未有之大变局加速演进的世界，弥足珍贵。一方面，“全球南方”渴望更多、更公平的发展机会，这成为国际上日渐洪亮、不容忽视的声音；另一方面，旧的格局尚未打破，单边主义、贸易保护主义依然在力图阻隔世界。

在“全球南方”所共同面临的发展挑战里，饥饿与贫困问题排在前头。G20轮值主席国巴西也是从这一角度着眼，作出不同于过去峰会的日程安排：“抗击饥饿与贫困全球联盟”启动仪式暨第一阶段会议。

习近平主席第五个发言。

“从杭州到里约热内卢，我们都致力于同一个目标，即建设一个共同发展的公正世界。”

2016年，杭州峰会首次把发展问题置于全球宏观政策框架的突出位置，留下了丰富而宝贵的遗产。8年间纵有疾风骤雨，中国坚定不移发展自己，锲而不舍引领“全球南方”发展。

中国的脱贫故事，正是全球发展故事中最壮美的篇章之一。当习近平主席讲到“中国已经实现8亿贫困人口全部脱贫，提前完成联合国2030年可持续发展议程的减贫目标”“我先后在中国的村、县、市、省、中央工作，扶贫是工作的一个重要内容，也是我立志要办成的一件大事”时，很多与会者感佩不已。

彪炳史册的人间奇迹，不仅仅是脱贫经验的累积、脱贫方式的拓新，更让渴望摆脱贫困的“全球南方”，从中国故事中收获信心和希望。

习近平主席娓娓道来：“中国脱贫历程表明，本着滴水穿石、一张蓝图绘到底的韧性、恒心和奋斗精神，发展中国家的贫困问题是可以解决的，弱鸟是可以先飞、高飞的。中国可以成功，其他发展中国家同样可以成功。这是中国成功打赢脱贫攻坚战的世界意义。”

大国之大，在于大格局、大担当、大情怀。

“携手高质量共建‘一带一路’”“落实全球发展倡议”“支持非洲发展”“支持减贫和粮食安全国际合作”“推动全球科技创新成果更多惠及‘全球南方’”“支持二十国集团开展造福‘全球南方’的务实合作”“落实二十国集团‘反腐败行动计划’”“完善高水平对外开放体制机制，扩大对最不发达国家单边开放”，习近平主席宣布中国支持全球发展的八项行动，被称为近年来中方面向“全球南方”、面向全球发展合作所提政策举措的一次体系式整合。

“中国不追求一枝独秀，更希望百花齐放，同广大发展中国家携手实现现代化。”

“中国始终是‘全球南方’的一员，是发展中国家可靠的长期合作伙伴，也是支持全球发展事业的行动派和实干家。”

习近平主席话音落时，会场爆发出持久的掌声。“一次历史性的讲话。”有与会者这样感叹。多位外国政要向中国代表团提出，可否分享习近平主席的讲话稿。还有国际组织第一时间围绕实施“八项行动”同中方展开对接。

会场外，合影处。东道主打破排序惯例，将习近平主席请到合影中间区域。背景里是里约热内卢的碧海蓝天，又一个历史瞬间被定格。

全球治理的建设力量

当地时间18日下午 里约热内卢峰会第二阶段会议

第二阶段会议开始，主题是“全球治理机构改革”。

G20领导人峰会已经走过16年历程。同舟共济、应对国际金融危机，勠力同心、共同应对全球气候变化，携手同行、完善全球治理……携手创造的历史，已被历史铭记。

“站在新的起点上，二十国集团应该承前启后、继往开来，继续做完善全球治理、推动历史进步的力量。”

当地时间11月18日下午，习近平主席一篇题为《携手构建公正合理的全球治理体系》的重要讲话，就全球治理改革问题作出迄今最系统完整的阐述：

完善全球经济、金融、贸易、数字、生态治理，一一对应的是，建设合作型、稳定型、开放型、创新型、生态友好型世界经济。

从两个不同维度端详，可清晰洞见中国方案的时代意义、历史价值。

行动维度上，“标本兼治”是着眼点。

每一步，都是在抉择未来。面对更趋激烈的经济全球化和逆全球化较量，世界期待G20做出正确选择。持续推动贸易和投资自由化便利化，避免经济问题政治化、人为割裂全球市场，避免以绿色低碳为名、行保护主义之实……这些声音，不仅仅是中国主张，也成为汇聚越来越多力量的众声合音。

每一步，都是在走向未来。解决紧迫难题是当务之急，挖掘长远动能同样时不我待。新一轮科技革命和产业变革迅猛发展，为世界经济开启新一轮增长周期蓄积强劲动能。完善全球数字治理，加强人工智能国际治理和合作，呼吁“科技向善、造福人类”的声音激荡会场。

理念维度上，“公平正义”是大方向。

环顾当今世界，治理赤字往往与公平赤字密切相关。国际力量对比深刻演变，长期滞后的全球治理体系变革，已是势在必行。

审天下之时，度微末之势。中国坚定主张以公平正义为理念引领全球治理变革：“建设一个公正的世界，需要二十国集团本着相互尊重、平等合作、互利共赢原则，支持‘全球南方’国家实现更大发展。”

会场内外，对中国主张的呼应与支持经久不息：“习近平主席的讲话为推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展注入重要动力”“高度赞赏习近平主席在峰会上就全球治理阐述的精辟主张，愿同中方加强沟通协作”……此情此景，正如一句古语，“执大象，天下往”。

19日中午，里约热内卢峰会闭幕，各方的密集磋商沉淀为载入史册的峰会宣言。

“为可持续、包容、韧性的全球发展创造条件”“加快发展中国家工业化和现代化进程”“提供以人民为中心的医疗卫生服务”……全球治理理念，越来越广泛地同中国治国理政的新思想、新战略相契合。

杭州峰会启动的相关发展议程延续，“将通过《二十国集团（杭州峰会）支持非洲和最不发达国家工业化倡议》等继续支持非洲”写入宣言，实现从杭州到里约热内卢的历史衔接。这是多边外交的中国印记。

中国贡献不止于此。推动提升发展中国家在国际事务中的代表性和话语权，是中国多年的努力。习近平主席曾率先发声支持非盟加入二十国集团。这一次，非盟第一次正式坐在了会议桌前，全球治理中的“南方声音”更加响亮。

多边舞台的双边时刻

当地时间18日早上至19日中午 7场双边会见

志同道合是伙伴，求同存异也是伙伴。多边舞台的双边时刻，有博弈交锋，更有结伴而行的情谊、携手与共的合作。

峰会日程之外，还有7场双边会见。

18日一早，阳光在海面上洒下的粼粼波光还没有隐去，英国的车队已驶入习近平主席下榻的酒店。

英国首相斯塔默，走进会见厅。握手、合影、落座。在纵横捭阖间，共同书写“中英关系健康稳定发展的下一个篇章”。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯随后进入会见厅。

“10年前的今天，我正在对澳大利亚进行国事访问。”习近平主席的美好回忆，温暖了会场气氛。

回望10年，中澳关系并非一路春风和煦。当前改善发展的良好势头来之不易，进一步相向而行才是正确选择。回应两国社会合作意愿，习近平主席倡导推动建设更加成熟稳定、更加富有成果的中澳全面战略伙伴关系。阿尔巴尼斯总理积极回应。

这一日，峰会期间，习近平主席同墨西哥总统辛鲍姆见缝插针见了一面。次日，自早晨开始，一直持续到峰会闭幕会前，德国总理朔尔茨、法国总统马克龙、玻利维亚总统阿尔塞、阿根廷总统米莱，相继来到习近平主席下榻的酒店。

7场会见，合作是一条主线。

每一重合作擘画中，都有着时代的课题。

经贸合作，回应的是要贸易保护主义，还是要开放型世界经济的问题。

中德分别为世界第二、第三大经济体，“续写相互成就的合作故事”关乎世界经济复苏。近来，欧盟对中国电动汽车加征关税引发全球担忧，中德一致认为应通过对话谈判尽快解决问题。谈及中墨合作，习近平主席强调双方都倡导普惠包容的经济全球化。辛鲍姆总统说，“我完全赞同您对我们两国关系的评价”。同为经济全球化和自由贸易的支持者、维护者，中澳两国加强协调和合作，共同反对保护主义，不仅利好各自发展，也利好亚太振兴。

国际和地区事务的合作，回应的是选择多边主义，还是选择单边主义的问题。

面对变乱交织的国际形势，中法两国领导人进一步凝聚共识。“深化战略沟通，加强相互支持，保持中法关系稳健、积极发展势头”，中欧关系就多一重保障，世界多极化就多一分动力。“中英作为联合国安理会常任理事国和世界主要经济体，既肩负推动各自国家发展的重任，也承担应对全球性挑战的责任。”习近平主席十分重视中英关系的全球意义。斯塔默首相表示，“英中都坚持多边主义”“愿同中方加强多边沟通协调”。

每一份合作共识中，都有着推动“全球南方”共逐现代化之梦的夙愿。

坚定支持彼此选择的发展道路，现代化事业方能行稳致远。习近平主席表示，支持玻利维亚、阿根廷探索符合本国国情的发展道路，清晰明确的中国态度赢得信赖。玻利维亚总统阿尔塞表示，愿进一步深化同中国的战略伙伴关系。阿根廷总统米莱表示，阿根廷希望成为中国可靠和稳定的合作伙伴。

坚持务实合作的人民情怀，是为了标定现代化的价值方向。一致同意将共建“一带一路”倡议同玻利维亚2025年发展规划对接，加强基础设施互联互通等领域合作，中玻共同看到的是增进人民福祉的机遇。“中国对阿政策始终面向阿根廷全体人民，中阿合作也造福全体人民。”习近平主席的政策阐释着眼根本。阿方态度恳切：愿进一步密切同中国在各领域合作。

里约热内卢的双边时刻，也是当前中国特色大国外交的一个缩影，是中国“朋友圈”越来越大的一份写照。

一个秉持构建人类命运共同体理念的大国，一个倡导和合共生、坚守责任的大国，收获的是信任，是情谊，是共赴未来的坚定抉择。

不远山海的相知相亲

当地时间19日至21日 对巴西进行国事访问

“中国和巴西虽然远隔重洋，但这从未阻挡彼此相知相亲的脚步。”习近平主席访问期间的一句感言，正是中巴关系的最生动写照。

时隔10年，习近平主席再次对巴西进行国事访问。

当地时间20日上午，位于帕拉诺阿湖中半岛的总统官邸，120名龙骑兵威武飒爽，马蹄声、礼乐声，声声入耳。两侧礼兵执戟站立，习近平主席健步走向黎明宫，同迎候多时的卢拉总统夫妇亲切握手。

“一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸……”熟悉的曲调悠然响起。人们循声望去，一位巴西艺术家正动情地用中文演唱《我的祖国》。

匠心独具的安排，是厚重情谊的水到渠成，是相知相亲的彼此辉映。一年多前，卢拉总统到访中国，在北京人民大会堂的欢迎仪式上，一首名为《新时代》的巴西乐曲，令不少随团成员眼眶湿润。那一幕，也让卢拉总统念念不忘。

建交以来的半个世纪，中巴关系跨山越海，树立了两个发展中大国合作共赢、命运与共的典范。正处历史最高水平的中巴关系，站在新的历史门槛上。

这一天，注定成为中巴关系史上的又一个里程碑。当两国元首走出会谈厅，来到签字仪式现场时，摆在他们面前的有两份文件。

探寻“下一个‘黄金50年’”的走向，答案就蕴含其中。

一份文件，中巴关系新定位的联合声明。

“巴西是热带的中国”，在巴西流传甚广的一句话，丈量出中巴人民的心灵距离。习近平主席感慨，中巴是“志同道合的好朋友、携手前行的好伙伴”，双方“有着天然的亲近感和对美好事物的共同追求”。

当中巴关系的厚度不断攀升，定位的跃迁也是水到渠成。两国元首共同宣布，将中巴关系定位提升为携手构建更公正世界和更可持续星球的中巴命运共同体。

“中巴命运共同体”之前，以“携手构建更公正世界和更可持续星球”为目标引领来界定。这是构建人类命运共同体在双边范畴的新拓展，新的中巴关系定位自面世之日起，就铺展出更大作为空间。

新定位描绘新目标，呼唤新行动。习近平主席提出4方面建议：

命运与共，不断巩固战略互信；发展与共，持续深化发展战略对接；担当与共，为维护世界和平和正义展现中巴力量；休戚与共，为构建人类命运共同体作出中巴贡献。

卢拉总统深为赞同，他回应道：“习近平主席这次访问已经开启巴中关系全新的历史篇章”“巴中合作具有战略意义和世界影响”。

另一份文件，共建“一带一路”倡议同巴西有关发展战略对接的合作规划。

中巴同为发展中国家，务实合作上天入海，包罗万象。这一次，在全球应者云集的“一带一路”，将开启中巴携手发展振兴的新航程。

这是基于合作现实的顺势发展。中巴地球资源卫星项目助力巴西守护“地球之肺”，美丽山特高压输电项目搭建巴西“电力高速公路”，中国新能源汽车广受巴西消费者喜爱……回望来路，中巴始终是互利共赢、相互成就的同行者。

这是基于发展需求的战略选择。巴西正在大力推进“加速增长计划”“新工业计划”“生态转型计划”“南美一体化路线计划”等发展战略，这些同共建“一带一路”倡议高度契合。战略对接，将助力巴西再工业化进程，促进南美一体化建设。

访问期间，中巴签署30多项合作文件，双方发展战略对接的早期收获充分显现。相较10年前、5年前，这一次访问期间，双方擘画合作的视界更加宽广，有传统领域，也有能源转型、数字经济、人工智能、绿色矿产等新兴领域。在中巴合作的加速度中，一条主线贯穿始终：双方携手发展的共同意愿，造福人民的共同追求。

中巴关系里还有一个关键词，担当。

“全球南方”群体性崛起，当今时代最伟大的故事之一。作为东西半球两大发展中国家，中国和巴西理应为壮大“全球南方”力量展现更大担当。

习近平主席寄语中巴“做相互成就的‘黄金搭档’”，着眼的不仅仅是双边范畴，更是国际和地区事务的携手与共。

这一次，以中巴合作带动中拉合作，双方共识再确认。习近平主席提到10年前在巴西利亚同拉美和加勒比国家领导人共同宣布成立的中拉论坛，希望中巴一道“继续办好”，“推动中拉命运共同体建设取得更多成果”。卢拉总统欣然表示，期待将来赴华出席中拉论坛新一届会议。

这一次，以中巴合作因应时代之变，双方行动再出发。今年早些时候，中巴就推动政治解决乌克兰危机达成“六点共识”，会同有关“全球南方”国家发起乌克兰危机“和平之友”小组，在解决国际热点冲突方面展现了“南方作为”。

中巴两国元首在共见记者时都提及此事。习近平主席进一步强调：“中巴两国都有扬正义、树道义的传统和担当，中国愿同巴西一道，不断丰富中巴命运共同体的时代内涵，坚定捍卫真正的多边主义，共同发出要发展不要贫穷、要合作不要对抗、要公正不要霸权的新时代强音，携手建设更加美好的世界。”

不同视角的拉美之行

当地时间11月14日至21日 在拉美的七个日夜

专机自落地秘鲁利马，到从巴西利亚腾空而起，习近平主席在拉美度过了七个日夜。

望向时光深处。1996年，时任福建省委副书记、福州市委书记的习近平首次踏上巴西土地，“我记得96年的元旦就在途中度过的。”那一次，他飞赴地处赤道附近的福塔莱萨，代表福建省和塞阿拉州签署了关于建立友好省州的备忘录。

28年过去了。中国已不再是彼时的中国，世界不再是那时的世界。当年中拉友好的参与者，也已成为中拉时间的开拓者、中拉合作的推动者、中拉关系的擘画者。

纵横正有凌云笔。

世界对习近平主席拉美之行的观察，呈现出不同视角。有人从全球局势切入，看到“未来面临着很大的不确定性，但中国是确定性因素，将继续致力于和平与发展”；也有人从中国影响展开分析，认为“对拉美的访问凸显了中国日益增长的影响力，在各种贸易协定和全球平台上的地位不断提升”。

看似不同的解读，只是一枚硬币的两面。

当前，不确定性上升成为各方对未来的共同预测，对大国角色的新一轮审视在全球范围展开。中国，一个走近世界舞台中央的大国，因拨云破雾的思想力、挺膺担当的领导力、言出必践的行动力，因以天下为己任的胸怀和担当，在充溢着迷茫、不安的新的历史时刻，成为举足轻重的建设性力量。

从问题清单里去观察。

大国关系迎来新变量，维护全球稳定需要大格局。拉美之行期间，中美元首举行了1小时45分钟的会晤。“四个没有变”再次展现中国的确定性，富有哲思的7点经验启示，为当下也是为未来的中美关系，指引前行之路。两国如何相处，是对抗还是合作，中国无疑是“为世界注入确定性、提供正能量”的积极力量。

乌克兰危机、巴以冲突仍在延宕，政治解决需要国际社会共同努力。守望和平，筑牢根基。习近平主席深刻指出，“全球安全治理也是全球治理的重要组成部分”，强调“只有践行共同、综合、合作、可持续的安全观，才能走出一条普遍安全之路”，从根本处着眼为和平解决两场危机指明努力方向，凝聚国际共识。

在发展方向上去审视。

在APEC平台纵论经济全球化大势，宣示中国推进改革开放的坚定决心和系统举措，向世界讲述“改革开放是中国和世界共同发展进步的历史进程”；在G20平台推动完善全球治理，倡导构建开放型世界经济……推动普惠包容的经济全球化，中国知行合一、率先垂范。

倡导二十国集团弘扬伙伴关系，践行真正的多边主义；强调应恪守以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，维护以国际法为基础的国际秩序；提出中巴要带头共商共议，推动“同球共济”，合力应对关乎人类前途命运的全球性挑战……推动平等有序的世界多极化，中国步履坚定、举措务实。

这是世界专注倾听中国的新时刻。时间已经一再佐证，历史的时与势，如浩荡的江水，如巍峨的山川，不可逆转与撼动。

拉美诗人曾用动人笔触写下，“我们必须穿越孤独、困难、孤立和沉默，才能到达迷人的地方”“意识到我们作为人类存在并相信共同的命运”。

其积也厚，其思方远。“己欲立而立人，己欲达而达人”“落其实者思其树，饮其流者怀其源”“不畏浮云遮望眼”……拉美之行期间，习近平主席在古老文明之间寻找交集，从历史长周期把握世界大势，为建设一个和合共生、“同球共济”的世界点亮思想之光，推动百年变局向着有利于人类文明进步方向发展。

“习近平主席为人民谋福祉，维护社会公平正义，倡导和平而非战争、合作而非对抗、创造而非破坏，为世界做出了榜样。”卢拉总统的一席话，道出世界很多国家共同的感受。

“让我们加强团结合作，共迎全球性挑战，共建人类命运共同体，为推进世界共同繁荣、开创人类更加美好未来汇聚更大合力。”这是中国向世界的郑重宣告，这是中国同世界的携手前行。

(责编：苏缨翔、张悦)