新华社北京11月24日电 题：G20之约，凝聚全球发展新共识

新华社记者董越

近日举行的二十国集团领导人里约热内卢峰会上，习近平主席发表重要讲话，围绕“构建公正的世界和可持续的星球”主题，同各国领导人进行深入交流。从宣布中国支持全球发展的八项行动，到呼吁携手构建公正合理的全球治理体系，中国以实际行动展现促进全球发展、完善全球治理的大国担当，推动二十国集团持续凝聚共识，发挥表率作用，为各国谋发展，为世界谋进步。

11月16日，在巴西里约热内卢，一名女子经过二十国集团领导人峰会标识。 新华社记者王天聪摄

作为二十国集团重要成员和最大发展中国家，中国一以贯之推动二十国集团加强团结、聚焦发展。习近平主席始终高度重视发展问题，在2016年二十国集团领导人杭州峰会上首次将发展议题置于宏观经济政策协调中心位置。此次峰会上，习近平主席深刻阐释推动全球共同发展的中国行动和主张，继续为推动二十国集团合作聚焦发展提供中国方案和力量。

中国相信，发展中国家的贫困问题是可以解决的，弱鸟是可以先飞、高飞的。中国可以成功，其他发展中国家同样可以成功。在峰会第一阶段围绕“抗击饥饿与贫困”议题讨论时，习近平主席向世界宣介中国减贫事业的历史性成就和世界意义。“中国发展是全球共同发展的重要组成部分”“中国已经实现8亿贫困人口全部脱贫，提前完成联合国2030年可持续发展议程的减贫目标”“中方决定加入‘抗击饥饿与贫困全球联盟’”……中国脱贫攻坚的奋斗历程和助力广大发展中国家实现脱贫的庄严承诺极大增强了发展中国家的信心和底气。《安哥拉报》记者保罗·苏亚雷斯·弗朗西斯科说，“抗击饥饿与贫困全球联盟”将帮助包括非洲国家在内的许多国家解决饥饿和贫困问题，中方的支持至关重要。加拿大滑铁卢大学政治学教授安德鲁·库珀认为，中国与志同道合的国家在世界共同发展等议题上携手合作，这一点非常重要。

中国主张，各国共同发展才是真发展，始终以开放姿态推动各国人民共享发展机遇。此次峰会上，习近平主席宣布中国支持全球发展的八项行动，内容涵盖携手高质量共建“一带一路”、落实全球发展倡议、支持非洲发展、支持减贫和粮食安全国际合作等多个方面，一系列务实举措顺应全球南方国家发展呼声。中国始终是全球南方的一员，是发展中国家可靠的长期合作伙伴，也是支持全球发展事业的行动派和实干家，愿同广大发展中国家携手实现现代化。国际舆论认为中国的方案既有理念指引，又有务实路径，将对有效应对全球性挑战产生重要和深远影响。肯尼亚非洲政策研究所中非中心执行主任丹尼斯·穆内内认为，八项行动中“扩大对最不发达国家单边开放”的举措将切实推动“最不发达国家加速迈向现代化”。

11月16日，在巴西里约热内卢，工作人员在二十国集团领导人峰会举办地进行准备工作。 新华社记者王天聪摄

中国倡议，各方一道行动起来，建设一个共同发展的公正世界，让美好愿景成为现实。着眼世界新形势新挑战，习近平主席从经济、金融、贸易、数字和生态五个方面提出完善全球治理的理念主张，呼吁建设合作型、稳定型、开放型、创新型、生态友好型世界经济，为促进平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化贡献中国智慧、中国方案，赢得各方高度认同。阿根廷总统米莱表示，阿方高度赞赏习近平主席在二十国集团领导人峰会上就全球治理阐述的精辟主张，愿同中方加强沟通协作。法国总统马克龙表示，法方愿同中方加强应对气候变化、人工智能全球治理等领域合作。巴西ABC联邦大学“外交政策观察站”研究员费利佩·波尔图认为，“习近平主席在二十国集团峰会上提出的主张，立足全球治理五个重点领域，在动荡不安的世界中倡导以包容性解决方案应对共同挑战”。

习近平主席曾经形容，二十国集团就宛若一座桥，让大家从四面八方走到了一起。在全球发展面临诸多挑战的大背景下，国际社会普遍期待二十国集团成员坚守成立初心，为促进世界经济增长注入动力，为完善全球经济治理指明方向。中方愿同各方一道努力，推动二十国集团将此次峰会达成的共识落到实处，弘扬伙伴关系，践行真正的多边主义，开辟共同发展繁荣的美好未来。

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