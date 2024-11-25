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首届“银橄榄”杯网球团体友谊赛在京举办

2024年11月25日09:04 | 来源：中国青年报客户端
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中国青年报客户端讯（中青报·中青网记者 郭剑）由中国国际青年交流中心银橄榄体育世界主办的首届“银橄榄”杯网球团体友谊赛于11月23日在北京举行。此次活动旨在积极响应全民健身号召，搭建国际体育文化交流平台。来自中国、美国、法国、俄罗斯、德国、西班牙、比利时、苏格兰等8支球队共70名市民和国际友人参与其中。

首届“银橄榄”杯网球团体友谊赛23日在京举行。中国国际青年交流中心供图

比赛以“网聚健康”为主题，通过网球这一深受广大青年喜爱的运动形式，促进来自不同国家青年之间的交流，进一步激发群众参与体育活动的积极性和体育文化消费力。

外籍运动员代表乔三立表示，主办方提供的比赛平台，使各国选手相互交流，促进彼此了解，大家的热情与友善是比赛成功举办的基础。

近期，银橄榄体育世界以“品质生活”游泳邀请赛、“网聚健康”网球团体友谊赛等系列主题赛事，搭建交流平台，积极推动体育文化发展，丰富广大体育爱好者文化生活，同时打造多集群协同发展的文体空间格局，激发体育文化消费新活力，为助力健康中国与体育强国建设而努力奋斗。

(责编：苏缨翔、张悦)

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