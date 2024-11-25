新华社巴西利亚11月24日电（记者赵焱 陈威华）应巴西总统卢拉邀请，国家主席习近平日前对巴西进行国事访问。两国元首在巴西利亚总统官邸黎明宫举行会谈，进行了深入友好的战略沟通，就中巴关系未来发展达成新的战略共识。巴西各界人士表示，习近平主席此访推动双边关系定位提升和两国发展战略对接，在两国关系史上具有重要里程碑意义，也为全球南方国家团结自强树立榜样，书写了“黄金搭档”相互成就更精彩的篇章。

当地时间11月20日上午，国家主席习近平在巴西利亚总统官邸黎明宫同巴西总统卢拉举行会谈。会谈前，卢拉总统和夫人罗桑热拉热情迎接习近平，并为习近平举行隆重盛大欢迎仪式。新华社记者 翟健岚 摄

“两国关系进入历史最好时期”

此访期间，习近平主席同卢拉总统共同宣布，将中巴关系定位提升为携手构建更公正世界和更可持续星球的中巴命运共同体。巴西各界人士认为，这是此次两国元首达成的重要战略共识，意味着巴中关系实现新的飞跃，构建人类命运共同体理念在拉美国家双边层面开始落地生根。

“习近平主席同卢拉总统宣布双边关系定位升级为命运共同体，这表明两国在体制不同、国情不同的情况下，依然可以守望相助、共同发展，对全球南方国家具有示范作用。”巴西国会巴中议员阵线主席福斯托·皮纳托说，“我认为习近平主席此访对加强两国战略合作意义重大，对巴西影响十分积极。”

“巴西和中国之间存在很大的利益交汇点。双边关系定位提升为命运共同体，可以说两国关系进入历史最好时期。”巴西圣保罗州立大学政治经济学教授马科斯·皮雷斯说，在当前国际形势下，巴中关系“战略性、互利性、全面性日益凸显，成为全球南方国家和发展中国家之间关系发展典范”。

“巴中命运共同体意味着两国团结互助，携手为构建人类命运共同体贡献力量。”巴西劳工党联邦众议员卡洛斯·韦拉斯说，习近平主席提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，推动构建人类命运共同体。“我们十分赞赏中国为推动构建更加和平、普惠与繁荣的世界所作的努力。”

多位巴西人士注意到，这是习近平主席第五次访问巴西。两国元首共同为巴中关系发展作出战略引领，并建立了深厚的个人友谊。“正如去年卢拉总统访华时中方给予高级别礼遇，本次习近平主席到访，卢拉总统也举行盛大欢迎仪式，除总统卫队、龙骑兵外，还安排巴中两国儿童组成欢迎队伍、巴西女高音歌唱家用中文演唱《我的祖国》等活动。”巴西总统府机构关系秘书处部长亚历山大·帕迪利亚说，“这不仅显示了两国领导人之间的友谊，也是两个大国之间相互信任、相互尊重的体现。”

巴西劳工党主席格莱茜·赫夫曼指出，两国元首多次互访，并多次在出席多边会议时举行会晤，建立了高度信任、理解和相互尊重的工作关系和个人关系。“对巴西和中国而言，元首外交不仅为双边关系注入关键动力，也为双方在多边领域携手合作创造条件，有助于推动世界和平稳定和共同发展。”

2024年2月2日，在巴西阿波迪，人们观看一款中国生产的农用无人机。当日，中巴农业机械化合作示范项目启动仪式在巴西阿波迪举行，第一批来自中国7家农机企业共31台（件）设备正式交付给巴西农村劳动者组织。新华社记者 王天聪 摄

“下一个50年将更加精彩”

此访期间，习近平主席同卢拉总统共同见证签署《中华人民共和国政府和巴西联邦共和国政府关于共建“一带一路”倡议同“加速增长计划”“巴西新工业计划”“生态转型计划”“南美一体化路线计划”对接的合作规划》。两国还签署了经贸、投资、农业、数字经济、可持续发展、科技、人工智能、全球发展合作等领域30多项双边合作文件。

“成果非常积极、非常丰富，大大超出我们的预期。”巴西总统府首席部长鲁伊·科斯塔说，中国是巴西第一大贸易伙伴。仅中国对巴西外贸顺差贡献率超50%，就充分说明中国对巴西的重要性。巴西正在组建一个工作组，推进在技术发展、能源和生态转型等领域同中国的合作。

巴西总统府机构关系秘书处部长亚历山大·帕迪利亚高度评价两国发展战略对接，认为这体现出三个方面的重要意义：一是两国相互尊重对方国情，尊重多样化；二是建交50年来，两国在政治、经济等领域建立起充分互信；三是习近平主席和卢拉总统对两国下一个50年合作充满信心。

习近平主席访问期间，两国发表联合声明宣布，在两国发展战略对接过程中，双方将重点推进金融、基础设施、产业链发展、投资、生态转型、科技创新等领域的战略性合作。

巴西国际关系与外交战略研究所所长塔莱斯·卡斯特罗说：“农业和能源一直是巴中合作主要领域，但其他领域也潜力无穷，都能成为新增长点。以数字技术为例，两国都在数字创新和经济转型方面进行大量投资，这为双方科技初创企业创造了合作机会。”

多年来，中巴共同研制多颗地球资源卫星，成为两国科技创新合作的一个缩影。巴西国家太空研究院中巴地球资源卫星项目负责人安东尼奥·卡洛斯·佩雷拉说，这一合作项目不仅帮助捍卫巴中科技自主权，也提升两国在航天领域的国际地位，其重要性超越国界，成为全球南方国家高科技领域合作典范。

清华大学与巴西里约热内卢联邦大学有关合作也出现在此访成果清单中。里约热内卢联邦大学高等研究院院长安娜·塞莉娅·卡斯特罗说：“双方合作将通过联合赛事、联合研究等形式开展，旨在为全球减贫事业贡献智慧。我认为，这体现了双方以创新合作应对全球性挑战的承诺，也将有力推动巴中学术交流。”

继成功举行庆祝中巴建交50周年系列文化活动后，两国一致同意将2026年设为“中巴文化年”。巴西文化部长玛格丽特·梅内塞斯说：“我们期待扩大两国在视听、物质和非物质文化遗产、创意经济等方面合作。中国在这方面拥有非常丰富的经验，而巴西是一个具有文化多样性的国家。”

巴西金砖国家政策研究中心主任安娜·加西亚指出，中国是巴西最重要的贸易伙伴，双方都在寻求更多合作。尤其在技术领域，巴西通过与中国的合作逐步增强自身实力。“可以预见，两国合作下一个50年将更加精彩。”

2024年1月29日，“中拉发展合作与知识分享”对话——纪念“中拉论坛”成立十周年活动在北京举办。新华社发

“推动国际秩序更加公平包容”

习近平主席同卢拉总统在共同会见记者时指出，明年是中拉论坛正式运行10周年，中国愿同巴西及其他拉美国家一道，推动中拉合作迈上新台阶。两国联合声明表示，双方同意就适时召开中拉论坛新一届会议保持密切沟通合作。

“拉中论坛运行以来，中国在拉丁美洲的投资更多转向可再生能源、电动汽车、信息技术、城市基础设施和高端制造业，推动拉中合作提质升级。”巴西经济学家、前塞阿拉州政府国际事务秘书内尔松·贝萨说，“中国同拉美的合作不断深化，不仅是因为拉美的经济潜力，更重要的是因为中国愿意为拉美地区的发展和一体化作出贡献。”

作为东西半球两大发展中国家，中巴两国在许多问题上立场相似、观点相近。两国联合声明宣布，双方将进一步密切在联合国、二十国集团、金砖等多边平台的战略协作，推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展，努力实现平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。

“巴西和中国是推动二十国集团发展的重要引领力量。”巴西《商业观察报》社长马科斯·奥利维拉说，巴西在担任二十国集团主席国期间提出了包括消除饥饿在内的多项重要倡议，得到中国支持，体现了两个发展中大国的团结互助和勇于担当。

“只需看看巴西和中国在国际组织中的表现就可发现，两国在维护和平、促进发展合作、尊重国家主权以及推动多边决策机构民主化方面始终立场相近。”巴西劳工党主席赫夫曼说。赫夫曼以两国联合发表关于政治解决乌克兰危机的“六点共识”为例指出，“巴西和中国都是爱好和平的国家，在促进对话、维护世界稳定方面发挥着积极作用”。

巴西各界人士高度评价中方支持并加入巴方倡议成立的“抗击饥饿与贫困全球联盟”。卢拉学会会长伊沃内·玛利亚·达席尔瓦说：“两国元首都将终结极端贫困和饥饿作为政府中心使命。中国解决绝对贫困问题这一伟大壮举，将激励更多全球南方国家推动脱贫和发展的信心。”

巴西-中国企业家委员会主席卡斯特罗·内韦斯表示，巴中合作50年书写了一个成功的故事，如今的巴中关系面向未来、着眼长远。在国际秩序转型期，两国共同寻求应对全球性挑战的解决方案，“将在推动国际秩序更加公平包容方面发挥重要作用，同时促进全球南方国家共同发展”。

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