人民网贝尔格莱德11月24日电 （记者谢亚宏）11月22日，塞尔维亚国民议会对华友好小组应邀参访贝尔格莱德中国文化中心。中国驻塞尔维亚大使李明陪同塞国民议会副议长、外事委员会主席、对华友好小组组长拉古什，副议长杰尔莱克等50余名议员出席，中国驻塞使馆公参张喆、参赞汤达生等参加，参访活动由中国驻塞使馆和贝尔格莱德中国文化中心共同举办。

参观活动现场。人民网记者 谢亚宏摄

李明欢迎塞国民议会对华友好小组到访中国文化中心，高度评价中塞立法机构交往的重要作用，表示中塞两国人民长期风雨同舟、患难与共，铸就了铁杆友谊。在双方共同努力下，中国文化中心在中国驻前南联盟使馆旧址上建成并于今年正式启用，成为中塞人民相知相亲的重要窗口。李明介绍中共二十届三中全会提出的进一步全面深化改革重大举措，表示在两国元首战略引领下，近年来中塞人文交流蓬勃发展，希望塞议会继续支持两国人文及各领域合作，让中塞友好更加深入人心，筑牢新时代中塞命运共同体的民意基础。

拉古什感谢中国驻塞使馆和中国文化中心邀请参访，她表示，对华友好小组是塞国民议会中人数最多的对外友好小组，充分彰显了塞中特殊情谊。塞国民议会作为立法机构，高度重视同中方开展人文等领域交流合作，愿为构建新时代塞中命运共同体作出贡献，希进一步增进两国人民相互理解，促进文明交流互鉴。

塞文化部部长助理布拉戈耶维奇、贝尔格莱德孔子学院塞方院长普希奇分别致辞，介绍两国在文化、教育领域合作的重要成果和发展规划。中国文化中心负责人介绍了中心建设和发展情况。中国美术馆馆长吴为山发表视频致辞，介绍矗立在文化中心门前他本人雕塑作品《问道》蕴含的中国传统文化，期待进一步加强中塞在博物馆、艺术等领域交流。

议员们饶有兴致地参观了孔子生平展、文化中心图书馆和茶艺、书画、太极拳课堂。他们纷纷表示，通过此次参观，更加深切感受到中国文化的源远流长、博大精深，希望两国继续加强人文交流互鉴，共同为构建新时代中塞命运共同体、丰富世界文明百花园贡献力量。

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