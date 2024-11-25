新华社巴库11月24日电 日前在《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）中国角举办的主题为“中国甲烷控排积极行动”边会上，100多名中外专家围绕甲烷检测、报告与核查（MRV）体系建设经验、国际合作与技术转移等议题展开深入探讨，中国甲烷控排积极行动受到广泛关注。

本次边会就多个甲烷控排议题展开讨论、分享经验，展示了中国及国际社会在甲烷控排方面的积极实践，为推动全球甲烷减排行动注入了新动能。

中国生态环境部副部长赵英民在致辞中指出，自《甲烷排放控制行动方案》发布以来，中国扎实推进目标和任务的落实，深化甲烷排放因子本地化研究，强化MRV体系等能力建设，并不断完善煤矿瓦斯控制相关政策和标准体系。他呼吁通过此次边会搭建对话与合作平台，分享全球及中国的甲烷控排实践，共同为全球应对气候变化贡献力量。

中国石油、中国石化、中国海油等油气企业于2021年成立了中国油气企业甲烷控排联盟。中国石油天然气集团有限公司总经理助理乔辉在此次边会上介绍了公司在甲烷控排方面的进展，并表示中国石油将继续强化控排措施，推动示范工程建设和技术推广，深化国际国内合作，为实现“双碳”目标贡献力量。

美国环保协会全球能源转型副总裁德里克·沃克在致辞中表示，美国环保协会期待进一步深化与中国生态环境部、科研机构、地方政府和企业的合作，为中国的甲烷排放控制行动提供支持，共同推动全球气候目标的实现。

国际燃气联盟主席李雅兰强调，通过加快关键技术的推广应用、加强投资力度以及深化国际间的合作，能够进一步优化天然气的经济和环境效益，增强其作为清洁能源的可持续性与竞争力。

2023年11月，中国政府发布《甲烷排放控制行动方案》。该方案不仅是推动中国高质量发展、实现减污降碳协同增效的内在需求，也是中国积极应对气候变化的自主行动。中美《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》中也明确提出加快推进甲烷排放控制的政策和行动。

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