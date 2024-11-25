新华社开罗11月24日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹西部北达尔富尔州首府法希尔一处市场和一个难民营23日遭苏丹快速支援部队炮击，共造成22人死亡。

苏丹武装部队方面24日发表声明说，快速支援部队23日晚向法希尔东北部发射数枚炮弹，其中3枚击中当地一处市场，造成15名平民丧生，20人受伤。苏丹武装部队在声明中谴责快速支援部队“针对平民发动系统性攻击”。

另据法希尔一所难民应急中心23日晚发表的声明，快速支援部队当天炮击了位于法希尔北部的一个难民营，造成7人死亡。

苏丹快速支援部队尚未对袭击事件作出回应。

为争夺对北达尔富尔州的控制权，今年5月以来，苏丹武装部队联合地方武装与快速支援部队在法希尔展开激烈战斗。达尔富尔地区位于苏丹西部，按照东西南北中划分为5个州，除北达尔富尔州外，目前该地区其他4个州均被快速支援部队控制。

2023年4月15日，苏丹武装部队与快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。非政府组织和联合国方面的最新统计数据显示，持续一年多的武装冲突已造成苏丹约2.71万人丧生，超过1180万人流离失所。

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