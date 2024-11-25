新华社基辅／莫斯科11月24日电（记者李东旭 陈畅）法国外长巴罗日前表示，乌克兰可以向俄罗斯境内发射法国制造的远程导弹。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃对此回应说，法国的这一决定实际上是在“终结乌克兰”。

据乌克兰《防务快报》网站24日报道，巴罗23日接受英国广播公司（BBC）采访时说，西方国家不应对支持乌克兰设定红线。当被问及这是否意味着法国将卷入俄乌冲突时，巴罗表示，法方“不排除任何选项”，法国将尽可能长时间地给予乌方支持。

扎哈罗娃23日对塔斯社说，法国允许乌克兰使用其远程导弹打击俄领土的声明“不是对乌克兰的支持，而是正在终结这个国家”。俄罗斯常驻维也纳国际组织代表乌里扬诺夫当天在奥地利一家电视频道节目上说，法国将为支持乌克兰使用其导弹袭击俄领土付出代价，俄方会予以回应。

俄罗斯国防部24日发布通报说，过去一天，俄军打击了乌军及其军事装备集结地、军用机场、无人机生产车间和储存场所，俄防空系统击落了44架乌克兰无人机。

乌克兰总统泽连斯基24日在社交媒体“电报”上发文称，本周，乌克兰全境几乎每天都响起防空警报；仅23日夜间以来，乌防空部队就拦截了约50架攻击型无人机。乌克兰武装部队总参谋部24日在“电报”上发文说，当天凌晨，乌导弹部队对俄罗斯库尔斯克州的俄空军和防空兵阵地发动了集群打击。

(责编：苏缨翔、张悦)