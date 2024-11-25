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以色列空袭黎军哨所致一名士兵死亡

2024年11月25日08:53 | 来源：新华网
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新华社贝鲁特11月24日电（记者谢昊）黎巴嫩军方24日发表声明说，以色列当天上午对黎巴嫩军队一个哨所发动空袭，造成一名黎军士兵死亡。

声明说，遭袭黎军哨所位于黎巴嫩南部城镇阿米里亚附近，以军空袭还造成18人受伤，其中一些人伤势严重。黎巴嫩军方消息人士告诉新华社记者，自去年10月初以来，黎巴嫩军队死亡人数已达41人。

黎巴嫩总理米卡提说，以色列对黎巴嫩军队的袭击传达了一个“血腥的信息”，即以色列拒绝一切达成停火的努力。

此外，黎巴嫩公共卫生部24日发表声明说，以色列23日凌晨对首都贝鲁特市中心巴斯塔街区的袭击已造成29人死亡、67人受伤。以色列23日对黎巴嫩的袭击总共造成84人死亡、213人受伤。

据黎巴嫩国家通讯社报道，以军23日凌晨对巴斯塔街区一栋八层住宅楼实施空袭，完全摧毁了这栋建筑并对邻近建筑造成严重破坏。

根据黎巴嫩公共卫生部24日公布的统计数据，自去年10月初以来，黎巴嫩真主党与以色列之间的冲突已在黎巴嫩造成3754人死亡。

(责编：苏缨翔、张悦)

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