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中国已连续12年保持柬埔寨第一大贸易伙伴地位

2024年11月25日08:50 | 来源：人民网-国际频道
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人民网金边11月24日电 （记者简承渊）据柬埔寨海关总署的最新报告显示，2024年前10个月，柬埔寨与中国的双边贸易额达到123.7亿美元，同比增长了23%，进一步巩固了中国作为柬埔寨最大贸易伙伴的地位。

柬埔寨海关总署大楼。人民网记者 简承渊摄

柬埔寨海关总署大楼。人民网记者 简承渊摄

报告显示：今年1月至10月，柬埔寨对中国的出口额达到14.2亿美元，同比增长21%；进口额达109亿美元，同比增长23%。柬埔寨主要向中国出口的大宗商品包括大米、香蕉、芒果、木薯、渔业产品和服装，而从中国进口的主要产品则为服装原材料、机械设备、车辆、食品、电子产品和药品等。

“柬中自由贸易协定和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）不仅推动了柬埔寨制造商品的出口，还吸引了中国对柬埔寨的投资。”柬埔寨商业部发言人班速伟杰表示，值得一提的是，柬中自由贸易协定和RCEP自2022年生效实施以来，已为两国在贸易和投资领域的合作创造了良好的基础，显示出巨大的潜力与发展空间。

中国驻柬埔寨大使馆商务参赞钟洁表示，近年来，中柬命运共同体建设不断走深走实，“钻石六边”合作架构更加充实，“工业发展走廊”“鱼米走廊”建设取得积极进展，中国已连续12年保持柬埔寨第一大贸易伙伴地位。

(责编：于洋、杨牧)

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