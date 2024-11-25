志合者，不以山海为远，只要坚持平等相待、互利共赢、互学互鉴、公道正义，就能不断深化拓展伙伴关系，为世界和平发展作出更大贡献

习近平主席的拉美之行是一次跨越山海的友谊之旅，共促发展的团结之旅，拓展伙伴关系的合作之旅。从利马到里约热内卢再到巴西利亚，习近平主席此次出访再次证明，志合者，不以山海为远，只要坚持平等相待、互利共赢、互学互鉴、公道正义，就能不断深化拓展伙伴关系，为世界和平发展作出更大贡献。

坚持平等相待，深情厚谊跨越山海。古老文明的深厚积淀，赋予中秘两国智慧和胸怀，能够看清历史前进方向，顺应时代发展潮流，始终坚持平等相待、互尊互信、互学互鉴，成为不同体量、不同制度、不同文化国家团结合作的典范。中国和巴西始终坚持相互尊重、平等相待，理解和支持各自人民选择的发展道路，两国关系始终走在中国同发展中国家关系的前列。秘鲁总统博鲁阿尔特为习近平主席举行秘鲁共和国成立以来最为盛大的欢迎仪式，巴西总统卢拉首次在其官邸举行最高礼遇的隆重欢迎仪式并安排巴方艺术家现场演唱中国歌曲《我的祖国》，点滴细节彰显中秘、中巴的深情厚谊。

坚持互利共赢，合作之路越走越宽广。中秘签署自贸协定升级议定书、共建“一带一路”合作规划，体现了双方坚定开放合作、实现互利共赢的决心和承诺。中秘共建“一带一路”重点项目钱凯港开港，不仅标志着“从钱凯到上海”的新时代亚拉陆海新通道诞生，也意味着拉美和加勒比地区将拥有“新时代的印加古道”，带动地区整体发展和一体化建设。因此，不仅博鲁阿尔特总统称赞钱凯港开港，智利总统博里奇、玻利维亚总统阿尔塞也在会见习近平主席时祝贺钱凯港开港。中国和巴西始终坚持互利共赢、优势互补，携手推进各自现代化进程。中国和巴西签署关于共建“一带一路”倡议同巴西发展战略对接的合作规划，将促进双方互利合作的再深化、再提速。卢拉总统表示，双方加强发展战略对接，将极大助力巴西再工业化进程，促进南美一体化建设，树立发展中国家团结合作、互利共赢的典范。

坚持互学互鉴，双边关系行稳致远。中秘都是文明古国，文明的智慧让双方理念相近、心灵相通。中国古语说：“治国有常，而利民为本。”秘鲁谚语说：“人民的声音就是上天的声音。”让人民过上更美好生活的共同追求，是中秘拓展深化各领域互利合作的重要动力。双方加强人文交流、文明互鉴，不仅将进一步夯实双边关系发展社会民意基础，也将为人类文明进步作出贡献。中国和巴西始终坚持开放包容、互学互鉴，有着天然的亲近感和对美好事物的共同追求。近年来，文化交流成为连接两国人民的新桥梁，双方相互了解和友好感情不断加深，两国友好的时代内涵不断丰富，让双边关系的提升水到渠成。

坚持公道正义，促进世界和平发展。全球南方群体性崛起，但其声音和诉求在全球治理体系中尚未得到充分反映。通过习近平主席此访，中秘树立互利共赢合作新典范，中巴开启构建命运共同体新篇章，彰显中国与两国促进共同发展、维护国际公平正义的决心。中国积极支持秘鲁举办亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议、积极支持巴西举办二十国集团领导人第十九次峰会，发出坚定维护多边主义的明确信息，不仅展现了公道正义、勇于担当、开放包容的负责任大国形象，也将引领全球南方更好携手维护国际公平正义，实现团结自强。拉美国家领导人表示，“期待在亚太经合组织等多边框架内同中方密切沟通，共同反对保护主义，维护全球自由贸易和产供链安全畅通”“反对‘新冷战’，主张推进世界多极化和基于平等和相互尊重的全球伙伴关系”。

习近平主席拉美之行取得圆满成功，是习近平外交思想的又一次成功实践。面对世界百年未有之大变局，坚持自信自立、开放包容、公道正义、合作共赢的方针原则，坚定不移推动构建人类命运共同体，中国特色大国外交将不断开创新局面，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业营造更有利国际环境、提供更坚实战略支撑。

《 人民日报 》（ 2024年11月25日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)