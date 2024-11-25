本报记者 孙广勇

亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议日前在秘鲁首都利马落下帷幕。“作为全球增长引擎，亚太肩负更大的时代责任。亚太经合组织应继续致力于建设开放、活力、强韧、和平的亚太共同体，以亚太地区的稳定和繁荣，为世界和平与发展贡献力量。”泰国国会上议院外交委员会副主席奇布日前在接受本报记者专访时表示。

奇布表示，当今世界在贸易与投资、环境、粮食安全和能源安全等领域面临诸多挑战，需要开展有效的多边合作。亚太地区占世界人口1/3，占世界经济总量逾六成、贸易总量近一半，是全球经济最具活力的增长带。亚太经合组织是亚太地区重要经济合作论坛，以及现代、创新、有效的理念孵化器，为应对本地区面临的挑战作出了巨大贡献。

奇布认为，亚太经合组织致力于建设开放型世界经济，为提升区域经济一体化水平、引领经济全球化发挥了重要作用。泰国积极推动亚太自由贸易区建设并为此做好准备。泰国积极吸引外国投资，把发展人工智能技术和建设数据中心作为未来发展重点，这将为泰国不断创造新的就业机遇。

中国是13个亚太经合组织经济体第一大贸易伙伴，73.3%的中国对外投资流向了亚太经合组织经济体。在奇布看来，作为世界第二大经济体，中国的发展为世界创造了机遇。中国在亚太合作中发挥的积极作用，有利于推动亚太持续发展繁荣。“中国与东盟已连续4年互为最大贸易伙伴，中国和东南亚国家将继续在支持全球经济发展中发挥重要作用。”泰国希望借鉴中国发展经验，不断加强两国之间的合作，特别是在数字技术、科技创新、清洁能源、互联互通等领域。

奇布表示，多边主义和自由贸易有助于推动全球经济可持续增长。各经济体要继续践行推动亚太区域经济一体化的承诺，继续优化区域贸易投资环境，全面落实2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景，共同推动亚太和世界经济增长。奇布说：“亚太各方应秉持平等伙伴、共同责任、相互尊重、互利共赢的亚太经合组织精神，携手构建亚太命运共同体，推动亚太合作取得更多丰硕成果，为亚太和全球发展繁荣注入更多力量。”

（本报曼谷11月24日电）

《 人民日报 》（ 2024年11月25日 03 版）

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