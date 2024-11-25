不论国际风云如何变幻，中国积极应对气候变化的决心和行动都不会改变

11月24日，《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会在延期30多个小时后闭幕。大会就新的气候融资集体量化目标、《巴黎协定》第六条国际碳市场机制等关键议题，达成了名为“巴库气候团结契约”的一揽子平衡成果，为发展中国家开展气候行动、明年提交新一轮国家自主贡献奠定了基础，进一步巩固了全球绿色低碳转型的大势。这再次表明，面对气候变化挑战，人类是命运共同体，必须坚持团结协作、共同应对。

多边主义是全球气候行动的基本遵循和根本出路。中国坚定捍卫多边主义，始终维护以联合国为核心的国际体系，支持《联合国气候变化框架公约》在全球气候治理中的主渠道地位。不论国际风云如何变幻，中国积极应对气候变化的决心和行动都不会改变。中国坚定实施积极应对气候变化国家战略，坚定不移走绿色发展之路，为全球绿色转型提供重要动力。从积极推动气候谈判，到正式发布《国际零碳岛屿合作倡议》，再到设立“中国角”向国际社会介绍应对气候变化的经验，举办丰富的边会活动……此次气候变化大会期间，中方与各方团结合作，以务实行动维护和践行真正的多边主义，为全球气候治理多边进程注入正能量。巴西政府分管气候变化事务的副部长安娜·托尼表示，中方在此次大会期间举办的系列活动，体现了应对气候变化的坚定决心和分享发展经验的意愿，彰显了负责任大国担当。

在应对气候变化南南合作框架下，中国持续为其他发展中国家提供支持和帮助。2016年以来，中国提供并动员项目资金超过1770亿元人民币，有力支持其他发展中国家应对气候变化。中国已与41个发展中国家签署50份合作谅解备忘录，累计举办58期应对气候变化南南合作培训班，培训2400余名应对气候变化领域专业人员，为相关国家积极应对气候变化提供了切实帮助。联合国可持续发展解决方案网络负责人、美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯认为，中国已成为能源转型领域的重要引领者，在应对全球气候变化方面的作用不可或缺。

应对气候变化是全人类的共同事业，离不开大国合作。中美曾率先批准《巴黎协定》并共同向联合国秘书长交存批准文书，率先完成二十国集团框架下化石燃料补贴同行审议报告，为国际社会共同应对这一全球性挑战作出重要贡献。去年11月，中美元首在旧金山成功会晤，开展应对气候变化合作是会晤达成的重要成果之一。在两国元首引领下，双方积极落实《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》，正式启动强化气候行动工作组。此次气候变化大会期间，《中美循环经济专家联合研究报告（2024）》等有关循环经济的研究成果首次亮相，旨在助力循环经济发展和全球气候目标实现。在相互尊重、互惠互利、照顾彼此关切的基础上，中美在气候领域加强对话沟通，探讨互利合作，为合作应对气候变化营造有利“大气候”。美国总统国际气候政策高级顾问波德斯塔表示，美中携手不仅惠及两国人民，也将为全球带来更多福祉。

地球是人类共同家园，一个天更蓝、山更绿、水更清的清洁美丽世界是人类的共同期盼。中方将继续与各方一道，秉持人类命运共同体理念，推动气候变化多边进程和国际合作，推进人与自然和谐共生，共建清洁美丽地球家园。

《 人民日报 》（ 2024年11月25日 16 版）

(责编：卫嘉、白宇)