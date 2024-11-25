人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

为全球气候治理多边进程注入正能量（和音）

2024年11月25日05:37 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　不论国际风云如何变幻，中国积极应对气候变化的决心和行动都不会改变

　　

　　11月24日，《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会在延期30多个小时后闭幕。大会就新的气候融资集体量化目标、《巴黎协定》第六条国际碳市场机制等关键议题，达成了名为“巴库气候团结契约”的一揽子平衡成果，为发展中国家开展气候行动、明年提交新一轮国家自主贡献奠定了基础，进一步巩固了全球绿色低碳转型的大势。这再次表明，面对气候变化挑战，人类是命运共同体，必须坚持团结协作、共同应对。

　　多边主义是全球气候行动的基本遵循和根本出路。中国坚定捍卫多边主义，始终维护以联合国为核心的国际体系，支持《联合国气候变化框架公约》在全球气候治理中的主渠道地位。不论国际风云如何变幻，中国积极应对气候变化的决心和行动都不会改变。中国坚定实施积极应对气候变化国家战略，坚定不移走绿色发展之路，为全球绿色转型提供重要动力。从积极推动气候谈判，到正式发布《国际零碳岛屿合作倡议》，再到设立“中国角”向国际社会介绍应对气候变化的经验，举办丰富的边会活动……此次气候变化大会期间，中方与各方团结合作，以务实行动维护和践行真正的多边主义，为全球气候治理多边进程注入正能量。巴西政府分管气候变化事务的副部长安娜·托尼表示，中方在此次大会期间举办的系列活动，体现了应对气候变化的坚定决心和分享发展经验的意愿，彰显了负责任大国担当。

　　在应对气候变化南南合作框架下，中国持续为其他发展中国家提供支持和帮助。2016年以来，中国提供并动员项目资金超过1770亿元人民币，有力支持其他发展中国家应对气候变化。中国已与41个发展中国家签署50份合作谅解备忘录，累计举办58期应对气候变化南南合作培训班，培训2400余名应对气候变化领域专业人员，为相关国家积极应对气候变化提供了切实帮助。联合国可持续发展解决方案网络负责人、美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯认为，中国已成为能源转型领域的重要引领者，在应对全球气候变化方面的作用不可或缺。

　　应对气候变化是全人类的共同事业，离不开大国合作。中美曾率先批准《巴黎协定》并共同向联合国秘书长交存批准文书，率先完成二十国集团框架下化石燃料补贴同行审议报告，为国际社会共同应对这一全球性挑战作出重要贡献。去年11月，中美元首在旧金山成功会晤，开展应对气候变化合作是会晤达成的重要成果之一。在两国元首引领下，双方积极落实《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》，正式启动强化气候行动工作组。此次气候变化大会期间，《中美循环经济专家联合研究报告（2024）》等有关循环经济的研究成果首次亮相，旨在助力循环经济发展和全球气候目标实现。在相互尊重、互惠互利、照顾彼此关切的基础上，中美在气候领域加强对话沟通，探讨互利合作，为合作应对气候变化营造有利“大气候”。美国总统国际气候政策高级顾问波德斯塔表示，美中携手不仅惠及两国人民，也将为全球带来更多福祉。

　　地球是人类共同家园，一个天更蓝、山更绿、水更清的清洁美丽世界是人类的共同期盼。中方将继续与各方一道，秉持人类命运共同体理念，推动气候变化多边进程和国际合作，推进人与自然和谐共生，共建清洁美丽地球家园。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月25日 16 版）

(责编：卫嘉、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部