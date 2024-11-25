同行发展大道 共创“绿色”未来（镜头里的共建“一带一路”）
巴基斯坦苏吉吉纳里水电站由中能建海外投资有限公司投资建设，项目于2017年1月开工，总装机容量达884兆瓦。项目全面投产发电后，预计年节约标准煤约128万吨，减少二氧化碳排放约320万吨，为超100万户巴基斯坦家庭提供清洁电能。图为苏吉吉纳里水电站鸟瞰。
在苏吉吉纳里水电站建设现场，中巴两国工程师正在讨论大坝表孔闸门技术改进方案。
由中国电建承建的印度尼西亚卡拉旺100兆瓦光伏项目是印尼装机容量最大的陆地光伏项目，每年可提供超1.5亿千瓦时清洁电力，满足约11.2万户家庭的年用电需求。
埃塞俄比亚河岸绿色发展项目由中国交通建设集团有限公司所属一公局集团有限公司承建。项目建成后，该区域一改此前的荒芜，变得树木葱郁，成为当地的天然氧吧。图为项目重要组成部分谢格尔公园友谊广场的艺术花园。
埃塞俄比亚河岸绿色发展项目谢格尔公园友谊广场中心广场区域。
在中粮国际位于巴西圣保罗州波蒂伦达巴的糖厂，节水创新技术取得了积极成果。图为在巴西南部甘蔗种植园，中粮国际使用浓缩酒糟作为合成化学肥料的生物替代品进行施肥。
中粮国际在巴西圣保罗州波蒂伦达巴的糖厂新建的污水处理系统。
中国东方电气集团有限公司总承包的乌兹别克斯坦撒马尔罕220兆瓦交流光伏项目于2024年4月实现全容量并网发电，预计将满足乌兹别克斯坦26.4万户家庭用电需求，每年将减少约23.7万吨二氧化碳排放。
印度尼西亚卡拉旺100兆瓦光伏项目、埃塞俄比亚河岸绿色发展项目、乌兹别克斯坦撒马尔罕220兆瓦交流光伏项目……在各方共同努力下，高质量共建“一带一路”绿色发展取得积极进展，为共建国家带来实实在在的好处，推动了共建国家绿色低碳转型。
《 人民日报 》（ 2024年11月25日 17 版）
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