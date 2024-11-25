埃塞俄比亚河岸绿色发展项目由中国交通建设集团有限公司所属一公局集团有限公司承建。项目建成后，该区域一改此前的荒芜，变得树木葱郁，成为当地的天然氧吧。图为项目重要组成部分谢格尔公园友谊广场的艺术花园。

赵笑鱼摄