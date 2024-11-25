本报记者 李 锋

11月20日至23日，“中美民众对话2024”系列活动在北京举行。此次活动由清华大学战略与安全研究中心与美中关系全国委员会联合举办。来自两国学术、商业、社会和文化等各界人士，围绕“探索前行之路”这一活动主题展开交流探讨，共话中美关系未来。与会嘉宾认为，民间交流不仅是加深两国人民理解的桥梁，更是未来中美关系健康发展的重要基础。

清华大学战略与安全研究中心主任达巍在活动中表示，中美两国人民有许多共同观念和共同利益，同时也存在不少显著差异，民间交流显得尤为重要。目前两国民间交流稳步恢复、发展势头良好。民间交流不仅能增进彼此的理解，更有助于建立长久的信任与友谊，为两国关系稳定发展提供支撑。

美中关系全国委员会会长欧伦斯在活动致辞中表示，民间交流是美中关系的基础。从上世纪70年代的“乒乓外交”开始，“小球转动大球”从根本上改变了双方民众对彼此的认知。两国乒乓球队的互访不仅减少了彼此认知的隔阂，更拉开了两国关系正常化的序幕。今天的世界比过去更复杂，民间互动的意义愈发重要。美中需要共同探索新的交流方式，延续和深化两国民间的传统友谊。

加深青年间的交流是中外嘉宾共同关注的话题。上海纽约大学常务副校长杰弗里·雷蒙在对话中表达了对两国高等教育合作的关心，并对中国去年提出的“未来5年愿邀请5万名美国青少年来华交流学习”给予高度评价。他表示，大学生正处于世界观形成的关键时期，跨文化交流不仅可以开阔他们的视野，还能让他们结识来自不同文化背景的朋友，将对他们的人生产生深远影响。他鼓励两国青年互访留学，期待两国克服困难，持续推进教育交流合作。

“我希望更多美国艺术家和学者能来中国了解这里的传统艺术。”美国北卡罗来纳大学表演艺术中心行政艺术总监方美昂表示，美中两国民众有着相互沟通和了解的需求。只有增进对彼此的了解，才能形成更好的认知。美中两国的艺术各具特色，期待两国青年在学习中加深对彼此文化的理解，让艺术成为拉近两国距离的桥梁。

香港大学政治与公共行政学系教授、当代中国与世界研究中心主任李成强调青年在推动中美关系中的重要作用。他表示，统计显示，过去十几年，20至30岁的美国年轻人普遍对中国态度相对友好。今天，中国年轻人在看待美国时也更加自信。这些特点使得年轻一代有望成为未来促进双边关系发展的关键力量。

活动现场气氛热烈，嘉宾与观众互动频繁。中华全国青年联合会副主席、姚基金创始人姚明谈及美国篮球对其职业生涯的影响时表示，美国球星在赛场上冲撞、拼抢、扣篮的画面曾让他大开眼界，也影响了他去美国打球后的风格。他表示，体育为增进中美人文交流打开了一扇门，中美关系的发展需要两国相互释放善意，在相关领域加强合作。

和睦家医疗集团创始人罗伯塔·利普森认为，民间交流对于推动美中关系健康发展十分重要，每个人都可以在各自领域为促进两国合作和相互理解贡献力量。各行各业应继续努力，加强民间交流，探索前行之路。

《 人民日报 》（ 2024年11月25日 16 版）

(责编：卫嘉、白宇)