据新华社贝尔格莱德11月24日电 （记者陈颖、石中玉）第三届“开放巴尔干”葡萄酒展会日前在塞尔维亚首都贝尔格莱德会展中心开幕。本届展会吸引了来自38个国家的650多名参展商，为增进国家间交流理解搭建重要平台。

塞尔维亚总统武契奇、总理武切维奇以及北马其顿总理米茨科夫斯基等出席开幕式。武契奇在开幕式致辞中表示，该展会已成为欧洲第三大葡萄酒盛会，这是塞尔维亚、北马其顿和阿尔巴尼亚三国政府共同努力的结果。他还指出，今年展会有许多来自中国的展商。

米茨科夫斯基在致辞中表示，本次展会象征着“开放巴尔干”倡议成员国在经济、文化、旅游领域的合作交流不断加强。“葡萄酒不仅仅是一种产品，它也代表了我们的历史和国家，同时充当了人与人之间的桥梁，促进理解和友谊。”

阿尔巴尼亚总理拉马在视频致辞中表示，展会已成为西巴尔干国家分享成果和建立伙伴关系的重要平台。

本届展会22日开幕，为期3天。展会设置大师讲座、评酒会、美食品鉴、商务洽谈、竞赛等环节和活动。据塞尔维亚酿酒师和葡萄种植者协会会长劳伊陶介绍，本届展会安排了2000多场商务洽谈会，来自全球的专家还将评估900多款葡萄酒。

作为展会的一部分，由贝尔格莱德“一带一路”研究所和“青年主厨”俱乐部组织的美食工作坊活动于23日举行。来自塞尔维亚的年轻厨师指导20名来自中国的社交媒体达人制作传统塞尔维亚美食。

《 人民日报 》（ 2024年11月25日 16 版）

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