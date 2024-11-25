人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国影片在开罗国际电影节获奖

2024年11月25日05:37 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社开罗11月23日电  （记者董修竹）第四十五届埃及开罗国际电影节22日晚在开罗歌剧院落下帷幕，中国电影《家庭简史》获电影节“亚洲电影促进联盟奖”。

　　《家庭简史》编剧兼导演林见捷在接受新华社记者采访时说，评委们认为影片最大的亮点是用国际化的视听语言讲述了一个中国家庭的感人故事。他表示，影片能在中东地区重要的国际电影节上亮相并获奖，对促进中阿文化交流很有意义。

　　电影节评审团成员、埃及电影导演哈立德·哈杰尔表示，中国电影产业一直很发达，当地电影人在学习电影制作时经常观摩中国电影。对当地观众来说，通过观看来自中国和其他亚洲国家的电影了解不同国家的文化很重要。

　　罗马尼亚导演波格丹·穆雷沙努执导的电影《从未到来的新年》获得本届电影节最佳影片“金金字塔奖”。

　　第四十五届开罗国际电影节于13日晚开幕，其间展映了来自世界各地约190部电影。“中国电影周”是本届开罗国际电影节特别活动之一，放映了《解密》《走走停停》《热辣滚烫》《人生大事》等多部中国影片。中埃双方代表还签署了北京国际电影节与开罗国际电影节的合作备忘录。

　　开罗国际电影节始于1976年，是国际A类电影节之一，也是地区重要国际电影节。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月25日 16 版）

(责编：卫嘉、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部