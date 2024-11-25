新华社开罗11月23日电 （记者董修竹）第四十五届埃及开罗国际电影节22日晚在开罗歌剧院落下帷幕，中国电影《家庭简史》获电影节“亚洲电影促进联盟奖”。

《家庭简史》编剧兼导演林见捷在接受新华社记者采访时说，评委们认为影片最大的亮点是用国际化的视听语言讲述了一个中国家庭的感人故事。他表示，影片能在中东地区重要的国际电影节上亮相并获奖，对促进中阿文化交流很有意义。

电影节评审团成员、埃及电影导演哈立德·哈杰尔表示，中国电影产业一直很发达，当地电影人在学习电影制作时经常观摩中国电影。对当地观众来说，通过观看来自中国和其他亚洲国家的电影了解不同国家的文化很重要。

罗马尼亚导演波格丹·穆雷沙努执导的电影《从未到来的新年》获得本届电影节最佳影片“金金字塔奖”。

第四十五届开罗国际电影节于13日晚开幕，其间展映了来自世界各地约190部电影。“中国电影周”是本届开罗国际电影节特别活动之一，放映了《解密》《走走停停》《热辣滚烫》《人生大事》等多部中国影片。中埃双方代表还签署了北京国际电影节与开罗国际电影节的合作备忘录。

开罗国际电影节始于1976年，是国际A类电影节之一，也是地区重要国际电影节。

《 人民日报 》（ 2024年11月25日 16 版）

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