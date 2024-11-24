人民网迪拜11月22日电（记者任皓宇）11月21日，中国驻迪拜总领馆举办沙迦大学课堂走进总领馆现场教学活动。来自沙迦大学国际关系专业师生代表及阿联酋安瓦尔·加尔加什外交学院、迪拜联通研究中心、清华大学国际与地区研究院等高校机构的专家学者等近60人参加活动。

活动现场。人民网记者 任皓宇摄

中国驻迪拜总领事欧渤芊用大量客观、详实的数据、视频和图片，从1840年第一次鸦片战争讲起，展示了中国人民艰苦卓绝的奋斗史和发展史，重点介绍了新中国成立75周年所取得的伟大发展成就，阐述了中国共产党二十届三中全会的重要意义，宣介了中国和平外交政策，讲述了中阿友好交流的历史，介绍了中阿各领域友好合作结成的硕果，揭示出中阿全面战略协作、互利合作共赢的基调和底色。

欧渤芊表示，迪拜总领馆将不断为深化两国人民之间的相互认知、认可、理解和支持搭建更多舞台，创造更多机会，不断推动青年交流和教育合作，不断丰富中阿全面战略伙伴关系内涵。欧渤芊勉励中阿青年争做中阿友谊的传承者，争当高质量共建“一带一路”的参与者，争为构建人类命运共同体的开拓者，为推动中阿全面战略伙伴关系实现蓬勃发展，造福两国和两国人民贡献青春活力。

“这次活动让我对中国历史和当前阿中关系有了更深入的认识。”沙迦大学大四学生马吉杜林说，她很喜欢中国文化，已经去过很多次中国。“每次去到不同的城市，我都能深切感受到中国的现代化发展成就，我正在自学中文，希望能有机会到中国攻读硕士，未来能为阿中友好作出贡献。”

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