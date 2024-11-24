人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

沙迦大学课堂走进驻迪拜总领馆

2024年11月24日17:42 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网迪拜11月22日电（记者任皓宇）11月21日，中国驻迪拜总领馆举办沙迦大学课堂走进总领馆现场教学活动。来自沙迦大学国际关系专业师生代表及阿联酋安瓦尔·加尔加什外交学院、迪拜联通研究中心、清华大学国际与地区研究院等高校机构的专家学者等近60人参加活动。

活动现场。人民网记者 任皓宇摄

活动现场。人民网记者 任皓宇摄

中国驻迪拜总领事欧渤芊用大量客观、详实的数据、视频和图片，从1840年第一次鸦片战争讲起，展示了中国人民艰苦卓绝的奋斗史和发展史，重点介绍了新中国成立75周年所取得的伟大发展成就，阐述了中国共产党二十届三中全会的重要意义，宣介了中国和平外交政策，讲述了中阿友好交流的历史，介绍了中阿各领域友好合作结成的硕果，揭示出中阿全面战略协作、互利合作共赢的基调和底色。

欧渤芊表示，迪拜总领馆将不断为深化两国人民之间的相互认知、认可、理解和支持搭建更多舞台，创造更多机会，不断推动青年交流和教育合作，不断丰富中阿全面战略伙伴关系内涵。欧渤芊勉励中阿青年争做中阿友谊的传承者，争当高质量共建“一带一路”的参与者，争为构建人类命运共同体的开拓者，为推动中阿全面战略伙伴关系实现蓬勃发展，造福两国和两国人民贡献青春活力。

“这次活动让我对中国历史和当前阿中关系有了更深入的认识。”沙迦大学大四学生马吉杜林说，她很喜欢中国文化，已经去过很多次中国。“每次去到不同的城市，我都能深切感受到中国的现代化发展成就，我正在自学中文，希望能有机会到中国攻读硕士，未来能为阿中友好作出贡献。”

(责编：艾雯、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部