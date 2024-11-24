人民网维多利亚11月23日电 （记者杨讴、黄炜鑫）当地时间11月23日，中国援塞舌尔医疗队赴普拉岛医院开展义诊及捐赠活动。这是中国医疗队援塞39年来首次赴外岛开展义诊活动。

患者在候诊。中国援塞舌尔医疗队供图

普拉兰岛距离主岛马埃岛约70公里，岛上居民长期面临着交通不便、医疗资源有限等困境，就医检查极为不便。中国医疗队的到来，为当地居民带来了全面的医疗服务。

患者在就诊。中国援塞舌尔医疗队供图

义诊现场，医疗队为当地居民提供了细致的健康查体服务，开展了B超、心脏彩超检查，耐心解答疑问，并针对慢性疼痛患者现场进行针灸治疗，有效缓解了患者病痛。

患者在接受针灸治疗。中国援塞舌尔医疗队供图

普拉兰岛大安塞区议员与普拉兰岛医院负责人表示，中国医疗队的义诊活动有效解决岛上居民看病难的问题，为当地医疗事业注入了新的活力。

患者在就诊。中国援塞舌尔医疗队供图

医疗队还向普拉兰岛医院捐赠了一批急需的医疗、防疫及康健物资，进一步充实岛上医疗资源储备。医院负责人表示，这将为提升医院的诊疗水平、保障居民健康发挥重要作用。

中国援塞舌尔医疗队向普拉兰岛医院捐赠物资。中国援塞舌尔医疗队供图

第19批中国援塞舌尔医疗队队长卓晓青表示，此次义诊不仅为普拉兰岛居民带去了健康福祉，也加深了中塞两国人民之间的友谊。

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