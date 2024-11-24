人民网约翰内斯堡11月22日电 (记者邹松）坦桑尼亚桑给巴尔地区一位年仅15岁患者，右耳后持续肿痛流脓并伴耳鸣、听力下降1年多。近日，患者病情急剧恶化，辗转当地几家医院，医生都束手无策。最终，第34期中国（江苏）援桑给巴尔医疗队李玉瑾主任接诊这名患者并领衔完成这例高难度中耳手术。

李玉瑾主任通过详细检查确诊该患者为胆脂瘤型中耳炎合并乳突脓肿，更严重的是该患者颅骨骨质遭受破坏，并且胆脂瘤已经压迫小脑及乙状窦，手术刻不容缓。医疗队第一时间组织影像科张建东主任、麻醉科李广明主任进行多学科会诊。为了最大程度确保手术顺利，医疗队还连线了省内著名专家和淮安市第一人民医院金新主任进行远程指导，共同制定手术方案。

术中，李玉瑾主任创新性地联合显微镜和耳内镜技术将胆脂瘤彻底清除干净，同时保护了周围重要的结构，并且对术腔进行填充，最后采用耳廓软骨及颞肌筋膜来重建听力。中国医生一系列技术巧妙地重建听骨链功能，且无需额外的手术切口。这种创新方法为耳部手术治疗开辟了新的思路，给当地类似病症的治疗带来了新的借鉴。

术后，在医疗队的精心照料下，患者恢复状况良好，没有出现常见的出血、面瘫等并发症，并于术后第三天顺利出院。这例手术不仅为患者解除了病痛，更是中国医疗队医术精湛、团结协作的有力证明。

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