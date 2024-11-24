新华社昆明11月24日电（记者吴俊宁）记者从云南省公安厅新闻办获悉，11月22日15时，第147次中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动总结会在云南省公安厅水上巡逻总队召开，标志着此次行动圆满结束。

此次行动于11月19日在中国景哈、老挝孟莫和缅甸万崩同时启动，中老缅泰四国执法部门共派出执法艇5艘、执法队员100余人，四国指挥官分别率代表团在行动指挥所中方53101艇共同指挥行动。行动期间，四国执法部门按照既定计划，在中国景哈至湄公河“金三角”水域开展全线联合巡逻执法、分段水陆巡逻查缉等系列执法活动，共检查商船13艘次、人员47人次、货物1156吨。参与此次行动的四国执法艇及执法队员在完成各项任务后，于11月22日安全返回各国。

为进一步深化执法合作交流，中老缅泰四国执法部门在老挝会晒召开信息交流会，相互通报流域治安形势和打击跨境违法犯罪情况，共同分析研判流域涉毒、涉诈、偷渡等跨境违法犯罪态势，就加强流域信息互通互享、涉案线索核查、案件联侦联办等合作事宜进行磋商。四方一致表示，将按照前期联合开展的打击整治湄公河流域跨境违法犯罪专项行动的成功经验，继续推进联合打击整治湄公河流域毒品犯罪专项行动向纵深发展，合力打击流域涉毒、涉诈、偷渡等各类违法犯罪，全力维护好流域各国人民合法权益及航道安全稳定。

针对近期湄公河流域治安形势和航道水文变化特征，中方先后组织开展3次夜间水上巡逻执法训练，有效提升队员夜间执法能力。此外，中方还将派出参与此次行动的53105艇与老挝、缅甸执法部门在老挝孟莫、缅甸万崩等水域继续开展为期一周的联合驻训任务，重点围绕联合执法、处突、救援等内容开展实战化联合训练，进一步强化联合执法能力。

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