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通讯丨习武知中国

2024年11月24日15:03 | 来源：新华网
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新华社伊拉克苏莱曼尼亚11月24日电 通讯｜习武知中国

新华社记者段敏夫 李军

“习武的目的不是称霸或者胁迫他人，而是培养自信、自立、自强的人格和宽容博大的胸怀。”59岁的伊拉克武术爱好者苏兰表示，这正是中国在他心中的形象。

在伊拉克北部库尔德自治区（库区）苏莱曼尼亚市的一间武馆内，100余名当地武术爱好者身着中国传统练功服正在练习武术套路，一招一式干净利落，“嘿哈”之声铿锵有力。

尽管天气已转凉，但武馆内的氛围依然火热。木人桩前隔挡推打，梅花桩上身轻如燕，学员们训练得不亦乐乎。武馆创始人布尔汉穿梭在队列之间，不时纠正和指导技术动作。

和一些喜爱中国武术的外国人一样，布尔汉因李小龙的电影与中国武术结缘，找书籍、买光盘、在当地拜师学艺，痴迷武术的布尔汉8岁就开始了习武之路。伴随练武，布尔汉对中国文化的兴趣也日渐浓厚。“学好中国武术必须了解其背后的文化和蕴含的思想。阿拉伯格言说，‘求知，哪怕远在中国’，习武亦是如此。”

2011年，怀揣着多年“功夫梦”的布尔汉踏上了前往中国武术之乡河南登封的习武旅程。这趟圆梦之旅让布尔汉得以接受全面系统的武术培训。

随后几年，布尔汉多次前往中国习武深造，得以更好理解不同武术流派的文化逻辑和武术精神。“少林功夫讲究内外兼修，太极强调以柔克刚，咏春注重刚柔并济，中国武术一招一式都蕴含着传承千年的哲学精髓。”

2017年，布尔汉在苏莱曼尼亚市创立武馆，教授中国武术并介绍中国文化。武馆已累计招收超过3000名当地爱好者，其中既有少年，也有长者，他们在练习中国功夫的同时体验到博大精深的中国文化。

“通过学习功夫，我对中国文化有了更深的理解。”苏兰告诉记者，15年的习武历程让他认识到中国功夫的内在本质并不是比武斗狠，而是“勇于向内心的怯弱发起挑战”。

今年17岁的武馆学员丹尼尔出生于深圳，在中国生活过5年，随父母返回伊拉克后，丹尼尔时常想念儿时在中国的时光。

“我总想找寻一些有关中国的记忆，直到我发现了这家武馆——它把我和中国再次连接在一起。”丹尼尔说，“尽管学习功夫的过程有些艰辛，但正是这份磨炼让我更加自律，不断汲取永不言弃的力量。”

“我很高兴地看到，许多学员因为习武对中国产生浓厚兴趣。”在布尔汉看来，中国功夫是伊拉克民众了解中国文化的重要窗口。“中国人常说以武会友，这体现了中华文明的友善与胸襟。”布尔汉说。

苏莱曼尼亚大学中国研究中心应运而生、萨拉赫丁大学中文系持续扩招、首届伊拉克库尔德地区“中国电影周”隆重举办、赴华夏令营报名选拔热火朝天……近年来中国文化在库区持续“圈粉”。古老的文明因丝绸之路相遇相知，如今在高质量共建“一带一路”的新征程上交相辉映。

中国驻埃尔比勒总领事刘军表示，人文交流是促进中伊两国民心相通的重要途径，根植于两国人民心中的友好情谊将代代相传，历久弥新。

“习武拉近了我们和中国的距离，带来人与人、心与心的沟通。”布尔汉说。

夕阳西下，布尔汉抱拳告别每一位学员。窗外远山绵延，环抱着苏莱曼尼亚这座静谧的小城，静待下一个黎明。

(责编：艾雯、贾文婷)

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